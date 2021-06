L'exposició "La Cate: 100 anys de cinema" s'inaugura el dijous, 17 de juny, a les 8 del vespre, al vestíbul del Patronat de la Catequística. Aquest és un dels esdeveniments programats en la celebració del centenari de l'entitat i l'ha organitzat el Cineclub La Cate amb la col·laboració del Cineclub Diòptria. La mostra fa un repàs al que ha estat l'experiència cinematogràfica al Patronat de la Catequística en aquests 100 anys.

Creada el 1921, des de bon principi l'entitat va fonamentar l'activitat per a dur a terme els seus objectius fundacionals en els espectacles, el teatre, però també molt aviat va apostar per les projeccions cinematogràfiques (llavors mudes), que es remunten a l'any 1923. Cal recordar que la primera pel·lícula sonora no es va estrenar fins al 1927. A la presentació es pot llegir: "Des de bon inici el Patronat va pensar en els espectacles com a eina per al seu principal objectiu que era l'educació dels infants i joves. L'importantíssim pes que al començament va tenir el teatre, aviat es va veure compensat amb les projeccions cinematogràfiques. L'alternança dels dos en la programació, els va possibilitar obrir la sala tots els festius”.

El contingut de l'exposició el configuren uns planells explicatius del cinema del Patronat al primer local del carrer Gatillepis, el seu pas posterior pel Teatre Principal fins a arribar a la seu actual, i es complementa amb els cartells de la col·lecció de Lluís Benejam, i amb elements corporis (projectors, diapositives, visors i movioles) conservats per l'entitat. L’exposició es podrà veure fins el 31 de juliol.