Amb un concert del guitarrista Tono Blasi es va donar el tret de sortida, aquest dimarts passat, al Mediterranean Guitar Festival, a Castelló d’Empúries. L’escenari va ser el mateix de cada any, la Basílica de Santa Maria. No és l'únic concert que fa enguany. Concretament són els dies 15, 22 i 29 de juny, el 6 de juliol, el 21 i 28 de setembre i el 5 i 12 d’octubre, a partir de les 9 del vespre. Les entrades ja són a la venda al web del festival.

Tono Blasi (Terrassa, 1973), director i promotor del Festival, va iniciar el seu aprenentatge amb la guitarra de ben jove i durant la seva trajectòria, de més de vint-i-cinc anys, ha experimentat amb diferents estils i formacions, convertint-se en un guitarrista molt polifacètic i capaç d’incorporar a la guitarra espanyola les tècniques pròpies d’altres instruments, aconseguint una sonoritat diferent i especial a un repertori tradicionalment més clàssic.

Castelló d’Empúries és un dels tres municipis de l’Alt Empordà on fa parada aquest festival musical que s'extén per tot el territori català. També s’hi sumen l’església de la Mare de Déu de les Neus del Port de la Selva, cada dilluns, a les 21.00 hores, i l’església de Sant Vicenç de Llançà, cada divendres, a les 21.00 hores. En ambdós espais, s’han previst concerts tant el juliol com l’agost.

En total, el Mediterranean Guitar Festival programa cent trenta concerts per algunes de les esglésies més emblemàtiques de la costa catalana, on actuaran diferents intèrprets de guitarra internacionals i catalans o residents a Catalunya.