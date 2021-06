Quan a principis de maig es va permetre tornar a fer fires, els membres dels Amics de Llers, Cultura i Esbarjo no s’ho van pensar dues vegades i ja van posar fil a l’agulla per recuperar la versió presencial de la Fira de la Cirera de Llers. «Vèiem la necessitat de començar-nos a moure i vam decidir fer la fira, tot i que exclusivament el mercat», explica Rosa Comamala, presidenta de l’entitat organitzadora. Es fa, doncs, aquest diumenge, 13 de juny, al Poble Nou, a l’entorn de l’església, amb un circuit perimetrat i amb control d’accés i sortida dels visitants, seguint la normativa del Procicat.

La cirera, evidentment, és la protagonista de la fira i es troba concentrada en una parada. Una cirera que ara s’està collint, produïda per tots els productors locals i que, enguany, assoleix una qualitat excel·lent, millor que les darreres campanyes quan el mal temps va malmetre-la força. Rosa Comamala comenta, però, que també han pensat en els artesans i així, junt amb la parada de cireres, n’hi haurà una setantena amb productes diversos distribuïts per l’espai. «No podem fer coses que concentrin molta gent com el dinar popular o la trobada de puntaires però esperem que la gent vulgui venir a veure’ns», comenta Rosa Comamala per a qui serà la seva primera fira presencial, ja que va ser escollida nova presidenta el 2020.

Rosa Comamala feia uns vint anys que formava part de la junta i va prendre el relleu a Joan Sagué. L’any passat la fira es va haver d’anul·lar i ara «l’hem preparat amb moltes ganes i entusiasme però estem expectants», assenyala Comamala tot afegint que, per ells, ja és molt positiu poder-la fer «amb tota la prudència del món». «Esperem que la gent tingui ganes de venir», admet.

Durant la jornada, els organitzadors no han volgut incloure moltes activitats per evitar concentracions. Tot i això han apostat per oferir píndoles creatives de la mà de seccions de la mateixa entitat. Així, a les 12 del migdia actuarà la coral de Llers i, una hora més tard, els GraLlers. Rosa Comamala puntualitza que són concerts per escoltar asseguts.

Les Ampes de l’escola i de la llar d’infants se sumen a la iniciativa

Les Ampes de l’escola de Llers i de la llar d’infants Els Xiquets han volgut participar de la Fira de la Cirera, sumant-s’hi amb unes propostes que es fan també aquest diumenge, 13 de juny. La primera d’elles amb la Marxa Popular de la Cirera, a les 9 del matí, i la segona amb uns tallers per nens i nenes a la parada que tindran dins la fira i una Hora del Conte amb la narradora oral i actriu Olga Cercós, a les 6 de la tarda.

Lola Robles, integrant de la junta de l’Ampa de l’escola, explica que la Marxa va ser una idea que va prendre forma fa dos anys i que, aleshores, en aquella primera edició, va tenir una gran acollida, ja que van participar-hi més de dues centes cinquanta persones. Enguany es fa la marxa curta, de 5 quilòmetres, i la llarga, de 10 quilòmetres, tots per camins, corriols i boscos del municipi. Com diu Robles, la Marxa permet apropar-se a espais poc coneguts.

A més a més, la ruta es pot fer tant a peu com corrent. «Tothom pot anar al seu ritme», afirma Robles. Gràcies als nombrosos col·laboradors, amb el preu de la inscripció –5 euros en línia, a través del web ampallers.blogspot.com, i 8 euros el mateix dia– els participants tenen dret a un entrepà, aigua i fruita i, també, una classe de zumba que es farà, a l’arribada, al camp de futbol de davant el pavelló.

Aquesta iniciativa li serveix a l’Ampa per recollir fons per ajudar a l’escola. De fet, darrerament han col·laborat finançant la instal·lació d’una estructura lúdica al pati perquè els infants juguin. «Som una Ampa molt activa», reconeix Robles qui no amaga que la Covid no els ha permès fer moltes activitats que els ajudin a ingressar i invertir. És per això que anima a tothom a sumar-se a la Marxa.