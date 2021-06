Amb motiu de la commemoració recent del Dia del Medi Ambient, la Fundació Salut Empordà (FSE) ha volgut conscienciar els professionals de l’entitat de la necessitat de preservar el medi ambient i de fer canvis en el dia a dia per aconseguir-ho, amb diferents accions. Enguany, s’ha instal·lat l’exposició Atrapa l’Energia, cedida pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que pretén informar a la ciutadania de com es distribueixen els consums energètics a la llar i quines accions poden portar a terme per disminuir-los. La mostra es pot veure fins al divendres 18 de juny a Consultes Externes de l’Hospital de Figueres.

En paral·lel, la FSE ha organitzat un concurs de dibuix infantil per als fills i filles dels professionals que treballen a l’entitat. La temàtica era el medi ambient i hi han participat una quarantena de nens i nenes de fins a 12 anys, repartits en tres categories. Els dibuixos estan penjats a l’Entrada principal de l’Hospital de Figueres i posteriorment, es traslladaran al CAP de l’Escala.