L’Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB) de Figueres presentarà les seves Mostres de l’Aula aquest proper divendres 11 i dissabte 12 de juny. Es tracta d’un seguit de peces d’arts escèniques i teatre, representades davant de públic, que serveixen a l’alumnat de l’Aula de Teatre per ensenyar el que han après durant l’any lectiu a les seves classes. Enguany, i amb la voluntat de reivindicar la cultura en un any de daltabaixos com aquest, l’Aula ha volgut representar les peces a diferents espais culturals figuerencs que han estat castigats per la pandèmia de la Covid-19.

En aquest sentit, es faran representacions a La Cate (divendres 11 a les 18:30 h); als cinemes Las Vegas (divendres 11 a les 20:30 h); al Casino Menestral Figuerenc (dissabte 12 a les 12 h); al Museu de l’Empordà (dissabte 12 a les 18 h); i al Museu del Joguet (dissabte 12 a les 19 h).

Els grups de l’Aula de Teatre que duran a terme representacions durant les Mostres de l’Aula d’enguany són el de Comediants (10-12 anys), Platea (14-16 anys), Galliner (12-14 anys), Adults (a partir de 20 anys) i el grup musical de Broadway (14-20 anys).

Hores i espais

La Cate: el grup Comediants representarà Equip de càstig (divendres 11 – 18:30 h)

Cinemes Las Vegas: el grup Platea representarà La famiglia del sol e della luna (divendres 11 – 20:30 h)

Casino Menestral Figuerenc: el grup Galliner representarà Pizza amb venjança (dissabte 12 – 12 h)

Museu de l’Empordà: el grup Adults representarà T’agrada el xai rostit?! (dissabte 12 – 18 h)

Museu del Joguet: el grup Broadway representarà Boscos enfora (dissabte 12 – 19 h)

L'ATEB

L’Aula de Teatre Eduard Bartolí és una federació sense ànim de lucre d’entitats teatrals i culturals de la ciutat de Figueres que rep el suport de l’Ajuntament de Figueres. Dóna estructura al projecte l’Aula de Teatre de Figueres i és un punt de trobada de les entitats i grups de teatre del municipi, així com una plataforma de participació ciutadana en l’àmbit cultural i local. L’ATEB, d’acord amb les seves finalitats, treballa a partir de tres eixos principals dins l’àmbit de les arts escèniques i el sector cultural: l’Escola de Teatre, el Club de l’Espectador i l’associacionisme cultural.

Gràcies al suport de l’Àrea de Cultura de l’ajuntament i altres administracions, l’Aula de Teatre és un actor articulador del sector de les arts escèniques a la ciutat i la comarca, així com un interlocutor en l’àmbit de l’associacionisme cultural i teatral de la ciutat.

Enguany, l’Aula de Teatre Eduard Bartolí està desenvolupant un pla estratègic per tal de planificar el camí i les properes passes de l‘entitat. El pla vol estructurar les properes accions per tal d’ampliar i consolidar l’oferta formativa i l’Aula de Teatre com a referent en formació d’art dramàtic i de servei públic. Aquest pla també estructurarà les estratègies de creació i dinamització de públics, així com les necessitats dels grups de teatre i entitats culturals d’arts escèniques de la ciutat i la comarca.