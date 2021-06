Terrades celebra aquest diumenge la 24a Fira-Mercat de la Cirera i ho fa oferint al públic l'oportunitat de degustar "un producte excel·lent, d'una gran qualitat", tal com explica l'alcalde de Terrades, Isidre Felip. La proposta s'adapta a l'actual situació i, per tant, s'ha fixat una via d'entrada i una de sortida a la fira, en direcció única. Felip comenta que són conscients que la gent que s'atansi fins la fira potser haurà d'esperar-se, ja que caldrà anar controlant els accessos i el nombre de persones dins l'espai a l'aire lliure. "Hem decidit fer-la aquest any perquè això és una activitat cultural i cal anar fent coses ara que molta part de la població comença a estar vacunada", reconeix Felip qui afegeix que "el més important, ara, és fer-ho tot bé". Aquesta fira, que és una de les més consolidades de la comarca, segueix el camí que ja va obrir, fa unes setmanes, la Fira Flor de Vilanant.

La cirera que podrà comprar el públic de la fira a les parades dels productors locals serà d'una gran qualitat. Collida just ara, el producte "és excel·lent" a diferència del que havia passat els darrers dos anys quan "les pluges van malmetre molt les cireres". Ara s'estan collint les varietats més noves, plantades els darrers anys per allargar la collita, unes varietats que es troben entremig de la Burlat i l'Starking. La cirera de Terrades, sempre molt apreciada, es distribueix per la comarca i a tota la província a través de MercaGirona. La collita s'allarga fins cap al dia 20 de juny.

A banda de les cireres, els visitants també podran adquirir productes d'artesania i assistir a alguna de les activitats que es proposen. D'entrada, a les 11.30 hores s'ha programat l'actuació de la Tribu Juganera amb el muntatge 'Contes i emocions'. A les 12 hores hi haurà una exhibició de ball dels alumnes de l'escola Ballem Junts que inclourà, també, classes de ball en línia amb Josep Coromines. Ja a la tarda, en format concert, actuarà la cobla La Principal de Porqueres.