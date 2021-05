Pont de Molins acull aquest diumenge, 30 de maig, al migdia, la inauguració d’una exposició de fotografia solidària per recaptar fons a benefici de l’associació We Love Uganda. Les imatges han estat cedides per 25 fotògrafs de les comarques gironines i també de Barcelona, amb l’objectiu de donar suport als nens i nenes més vulnerables d’Uganda en temes d’educació.

L’acte es fa al migdia i compta amb l’actuació d’Afrodjembe que es dedica a promocionar la música africana a través de la percussió i el ball.

La mostra, que es preveu que sigui itinerant, exhibeix l’obra dels artistes: Albert Vilardell, Andrea Bolcato, Basili Gironès, Borja Balsera, Conxi Molons, Cristina Vela, David Reinoso, Estefania Castilla, Josep Ribas, Joakim M. Vila, Jordi Callol, Jordi Oliveres, José Luís Díaz, Josep M. Dacosta, Lluís Carballo, Marcelo Caballero, Miquel Cornellà, Miquel Ruiz, Montse Capel, Olga Reixach, Quim Giró, Rixon Ssembatya, Roger Lleixà, Eduard Martí i Xavi Toral. L’entrada és gratuïta i s'ofereix servei de bar.