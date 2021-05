La Sala La Cate presenta aquest dissabte, 29 de maig, a les 8 del vespre, una comèdia romàntica escrita i dirigida per Pere Anglas. "36 preguntes que faran que t'enamoris" està inspirada en un experiment que el psicòleg canadenc Arthur Aron va fer el 1997 sobre com es genera la intimitat. A l'escenari, els actors Lara Correa i Xavier Alomà interpreten dos personatges que no tenen res en comú. De fet, no se suporten, però participen en l'experiment i se sotmeten a 36 preguntes que els portaran a intimar l'un amb l'altre.