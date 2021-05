Fortià s’adhereix a la Setmana de la Natura amb diferents activitats els dies 29 i 30 de maig i el 5 de juny amb la col·laboració de la Iaeden i l’Associació Catalana d’Entomologia «per posar en valor la riquesa natural que tenim al costat de casa», destaca el regidor de Medi Ambient a l’Ajuntament de Fortià, Joan Ventura.

Enguany el públic podrà gaudir de tres propostes diferenciades. La primera consistirà en un taller de seguiment de papallones nocturnes que es farà el 29 de maig a dos quarts de nou del vespre. Membres de l’Associació Catalana d’Entomologia explicaran com fan el seguiment i estudi de les papallones nocturnes.

L’endemà, el dia 30 de maig, es far una sortida guiada amb la naturalista Sandra Saura per conèixer les plantes que podem trobar per les rodalies del poble, al costat de carreteres, a marges, «conegudes com les males herbes» i per donar a conèixer els usos medicinals i culinaris d’aquestes plantes. Per assistir a les activitats cal apuntar-se prèviament a l’Ajuntament.

Finalment, el dia 5 de juny s’ha previst una caminada nocturna pels camins rurals de Fortià per conèixer la fauna que surt de nit però, sobretot, «posant èmfasi en els amfibis». S’organitza en aquest cas amb la col·laboració de l’Observatori dels Amfibis del Parc Natural dels Aiguamolls.