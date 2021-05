36 preguntes que faran que t'enamoris és una comèdia romàntica escrita i dirigida per Pere Anglas que es podrà gaudir aquest dissabte 29 de maig a La Cate. L'obra de teatre començarà a les vuit del vespre i encara queden entrades disponibles.

36 preguntes que faran que t'enamoris

Comèdia romàntica inspirada en experiment que el psicòleg canadenc Arthur Aron va fer el 1997 sobre com es genera la intimitat. No farà falta gaire estona perquè l'Aura (Lara Correa) i el Roc (Xavier Alomà) s'adonin que ells dos no tenen res en comú. És més: no se suporten. Però, tot i això, es presten igualment a participar en l'experiment sociològic al qual s'han inscrit voluntàriament. Hauran de sotmetre's a 36 preguntes que els portaran a intimar l'un amb l'altre.