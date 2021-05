El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font; el president de la Junta Rectora del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, Josep Coma i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, han visitat avui l’estació de muntanya de Vall de Núria on s’ha inaugurat el nou Observatori d’Ocells i l’exposició itinerant “Tots podem ajudar el gall fer”.

L’Observatori d’Ocells, situat al mirador del llac, al costat oposat de la Creu d’en Riba, s’ha instal·lat conjuntament amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, i servirà per donar a conèixer a les persones visitants la varietat d’ocells que poden descobrir a l’entorn de l’estació. L’equipament comptarà amb plafons que permetran distingir les diferents espècies d’ocells que habiten la vall, com són rapinyaires, còrvids o orenetes.

Per la seva banda, l’exposició sobre el gall fer, realitzada conjuntament amb el parc natural i amb l’Associació Paisatges Vius, pretén donar a conèixer aquesta espècie, conscienciar la població sobre la seva situació i divulgar recomanacions de bones pràctiques per col·laborar en la seva conservació. Al llarg de l’exposició, les persones visitants coneixeran l’aspecte d’aquesta au, l’hàbitat en què viu, com es distribueix a Catalunya, quins són els efectes de les molèsties causades per les activitats humanes i quines accions i mesures es poden dur a terme per no posar-los en risc. “Tots podem ajudar el gall fer” es podrà visitar al Centre d’Interpretació de Vall de Núria fins al dia 10 de juliol.

Ambdues actuacions formen part de les accions conjuntes que, anualment, realitzen les estacions d’FGC i els parcs naturals de Catalunya per promoure la biodiversitat i preservar i donar visibilitat a aquests espais naturals. Durant l’acte s’ha fet una visita i explicació de l’exposició i una passejada guiada fins al nou Observatori d’Ocells a càrrec de l’Associació Paisatges Vius.

Tal com ha indicat el president de Ferrocarrils, “les estacions de muntanya de Ferrocarrils són la part humana dels parcs naturals i la nostra finalitat és trobar la simbiosi màxima, promocionar els espais naturals. Des d’aquí podem explicar la biodiversitat i la riquesa de la natura, el paisatge, la gastronomia, i com hi hem de conviure. Als paisatges hi ha persones i aquí elaborem projectes per a explicar com ens hem de comportar per no malmetre aquest entorn. Farem totes les accions que calgui per preservar la biodiversitat fins arribar a la comunió absoluta”.

Per la seva part, Miralles ha destacat la col·laboració excel·lent per part del Ripollès i ha explicat que el cens del gall fer de l’any 2015 respecte els 10 anys anteriors “demostra que s’ha perdut una tercera part de la seva població. Cal lluitar per la pervivència d’aquesta espècie que és una icona i que està en un espai complicat”. “Vull felicitar l’organització Paisatges Vius pels seus projectes i per la seva execució, desitjar al Parc una bona nova etapa que aviat començarà i agrair la col·laboració de Ferrocarrils. Amb FGC tenim diferents convenis a tots els parcs nacionals i naturals on hi tenen presencia per a fer polítiques integrades que afavoreixin tothom”, ha afegit.