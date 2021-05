El concurs de flors silvestres de Bàscara arriba diumenge a la seva trentena edició i ho fa adaptant-se a les circumstàncies i, no només obrint-se a participants de tot arreu, sinó també proposant moltes activitats a l’aire lliure. La més vistosa, un itinerari marcat pel centre històric on els visitants poden admirar totes les creacions i decoracions florals. Les que participin en el concurs –rams i treballs– s’han d’entregar entre les 8 i les 10 del matí. Hi haurà tres premis per categoria i tots els participants rebran un obsequi.

Ja feia temps que les organitzadores volien «portar el concurs al carrer» i la pandèmia ho ha accelerat. «Serà com un Temps de Flors a petita escala», diuen Eva i Elena Escofet, membres d’un equip de deu dones. A banda de l’itinerari també proposen al públic un taller gastronòmic per cuinar amb plantes de marge a càrrec de Cristina Vinyes i Selena Pijuan del Cau de les Marietes. Es fa al pati de l’Ajuntament d’11 a 13 hores i costa 10 euros. Ja la tarda, el cantautor Moshka ofereix música en viu. Tot el dia es vendrà flor en una parada de l’organització.

A més a més, està prevista l’elaboració d’un mandala floral. Per fer-lo es demana la participació de la gent, ja que un parell de dies abans s’han de collir les flors silvestres que, després, gent del poble ajudarà a treballar com ara la gent gran o els infants de l’escola que desfullaran les flors. El mandala prendrà forma diumenge entre 10 i 11 del matí. Amb motiu dels trenta anys també han creat un mural que remet a aquest aniversari especial.