Dalí, museus i Castell de Sant Ferran: l’estiu de Figueres
La ciutat crea una entrada conjunta per visitar el Teatre-Museu Dalí de nit i la Casa Natal Salvador Dalí per 29 euros
redacció
Figueres reforça aquest estiu la seva oferta turística amb noves propostes pensades per descobrir la ciutat a través de l’art, el patrimoni i l’univers de Salvador Dalí. La capital de l’Alt Empordà estrena l’entrada conjunta «Dalí. Nit i Dia», el Figueres City Pass i el Bus Castell, tres iniciatives que volen facilitar la visita als principals atractius culturals de la ciutat i convidar el visitant a allargar l’estada.
La gran novetat de la temporada és la creació, per primera vegada, d’una entrada combinada que uneix dues experiències dalinianes imprescindibles: la visita nocturna al Teatre-Museu Dalí i l’entrada diürna a la Casa Natal Salvador Dalí. La proposta, impulsada per la Fundació Gala-Salvador Dalí i l’Ajuntament de Figueres, porta per nom «Dalí. Nit i Dia» i es podrà adquirir per 29 euros. Si les dues visites es compressin per separat, el preu seria de 39 euros. La promoció estarà disponible de l’1 al 23 d’agost, coincidint amb l’obertura nocturna del Museu Dalí, i les entrades es podran comprar a través del web de la Fundació Dalí.
Aquesta entrada conjunta permet viure Figueres des de dues mirades complementàries. De dia, la Casa Natal Salvador Dalí proposa un recorregut immersiu pels orígens del geni, la seva infància, els espais més íntims i els paisatges que van contribuir a construir el seu imaginari. De nit, el Teatre-Museu Dalí ofereix una experiència més íntima i exclusiva, en què l’obra de l’artista pren una nova dimensió i la frontera entre realitat i imaginació es difumina en un dels espais museístics més singulars del país.
La ciutat també estrena el Figueres City Pass, una entrada pensada per als visitants que volen aprofitar l’estada i descobrir alguns dels equipaments culturals més destacats de la ciutat. Per 19 euros, permet accedir a la Casa Natal Salvador Dalí, el Museu del Joguet de Catalunya, el Museu de l’Empordà i el Castell de Sant Ferran. El preu de les entrades per separat seria de 34 euros, de manera que el passi es presenta com una opció pràctica i econòmica per fer una ruta cultural completa per Figueres.
L’itinerari combina art, memòria, patrimoni i història. La Casa Natal permet endinsar-se en el primer Dalí; el Museu del Joguet convida a un viatge emotiu per la infància i la cultura popular; el Museu de l’Empordà acosta el visitant a la creació artística vinculada al territori, i el Castell de Sant Ferran, una de les fortaleses més grans d’Europa, ofereix una mirada monumental sobre la història militar i estratègica de la ciutat.
Per facilitar precisament l’accés al Castell de Sant Ferran, Figueres posarà en marxa aquest estiu el Bus Castell, un servei llançadora que unirà el centre de la ciutat amb la fortalesa. El minibús funcionarà del 20 de juliol al 23 d’agost, amb sortida des de la Rambla i trajecte en doble sentit. El recorregut és d’1,5 quilòmetres, amb el tram d’anada en pujada, i el servei vol fer més còmoda la visita durant les hores de més calor.
El Bus Castell circularà de les 11 hores a les 17 hores i tindrà un preu de 0,50 euros per trajecte. El bitllet serà gratuït per als usuaris de la T-Menors, destinada a persones de fins a 18 anys empadronades a Figueres; la T-social reduïda, per a usuaris amb escassa capacitat econòmica, i la T-estudiant, per a alumnat empadronat a Figueres que cursa estudis reglats oficials.
Amb aquestes novetats, Figueres vol reforçar el seu paper com a destinació cultural de referència a la Costa Brava i convertir la visita a la ciutat en una experiència més completa, accessible i atractiva. n
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