Festes
A Portbou es preparen per allargar els quatre dies de festa major "fins que surti el sol"
L'Ajuntament organitza del 23 al 26 de juliol una festa major amb concerts, balls, exposicions, curses esportives i espectacles pirotècnics
La festa major d’estiu de Portbou en molts dels pobles de la costa empordanesa és un dels moments lúdics més àlgids. És quan es troben els veïns que hi fan vida tot l’any amb els que hi retornen aprofitant les vacances i els estiuejants. També aquest costum es viu a Portbou, on enguany l’Ajuntament ha imaginat una programació sota el lema, que es converteix quasi en consigna d’obligat compliment, Fins que surti el sol. La voluntat està clara: donar-ho tot cada dia de la festa major, que arrenca aquest dijous 23 de juliol amb cucanyes a la Rambla de Catalunya i s’allarga fins al diumenge 26, viure-la amb la màxima intensitat i arribar a gaudir de la sortida del sol. Entremig, un munt d’activitats com exposicions, balls, concerts, curses esportives i espectacles pirotècnics, si el temps ho permet.
L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, explica en el programa de mà que la festa major és un temps "de retrobaments, de música i alegria compartida. Són dies per celebrar allò que som, per sentir-nos orgullosos del nostre poble i per reafirmar els vincles que ens uneixen com a comunitat". Tampoc oblida que la festa "és tradició i futur" i aprofita per agrair "a totes les persones, entitats, associacions, treballadors municipals i voluntaris que fan possible aquesta celebració".
Entre les activitats que ja són clàssics destaca l’exposició del Col·lectiu de Pintors, que s’inaugurarà dijous a la sala Walter Benjamin. Aquella nit ja es preveu gresca a les Barraques dels pescadors de la mà de la James Band. L’endemà, la festa continuarà amb el repic de campanes a la tarda, que donarà el tret de sortida a una cercavila amb la Band de Marxa, amb la sortida a les escales de l’estació. A les set es farà el pregó i el brindis de festa major a les Barraques on, tot seguit, hi actuarà la Gran Band Orquestra. La nit es tancarà amb la revetlla de Sant Jaume amb la mateixa formació i, per allargar la vetllada, una sessió del DJ Víctor Mata.
Dissabte, la cita és matinal i doble. A la Rambla de Catalunya els més petits podran gaudir d’inflables i a l’església es farà l’ofici solemne en honor al patró. No faltarà el concert de la coral local Veus de Portbou. La tarda de dissabte, a les cinc, la platja Gran s’omplirà de gresca amb la festa de l’escuma, una proposta que es fa gràcies als bombers voluntaris de Portbou. A les set, des de la Rambla sortirà la cursa de festa major promoguda pel Club Excursionista de Portbou. Qui vulgui participar es pot inscriure allà mateix. La gresca continuarà a la nit a les Barraques amb Les Gamberres i, tot seguit, la música del DJ Rubén Rider.
Sardanes, botifarra i correfoc
L’últim dia de la festa, diumenge, també s’obrirà amb esport, concretament amb el tercer Open Internacional d’Escacs de festa major a la Rambla. En aquest mateix escenari, la cobla Rossinyolets oferirà una ballada de sardanes, al migdia. A primera hora de la tarda es farà el campionat de botifarra a la plaça Pompeu Fabra, amb la col·laboració del restaurant Andrés. Un dels moments àlgids de la festa serà, de nit, amb el correfoc dels Diables de l’Albera, des de l’Ajuntament i pels carrers del poble. Per tancar, l’espectacle pirotècnic que il·luminarà l’última nit de festa major.
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