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Guanya entrades per anar a Aquabrava aquest estiu: troba la paraula

L’Empordà i el parc aquàtic de Roses han preparat un nou sorteig a Instagram

Una atracció d'Aquabrava

Una atracció d'Aquabrava / Cedida

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Redacció

Figueres

L’estiu ja es comença a notar i amb ell arriben plans per refrescar-se i gaudir al màxim. Per això Aquabrava i l’Empordà han preparat un nou sorteig a Instagram pensat per a tots aquells que no es volen quedar sense un bon pla aquest estiu. 

Com participar?

Participar és senzill:

  1. Cal trobar la paraula amagada entre les imatges de la publicació (link directe a la publicació) al nostre perfil d’Instagram.
  2. A més, haureu de seguir els perfils d’Aquabrava i de l'Empordà,
  3. Deixar un comentari amb la resposta
  4. Mencionar les persones amb qui compartiríeu l’experiència

Entre tots els participants, se sortejarà una entrada doble per gaudir d’un dia a Aquabrava, el parc aquàtic situat a Roses que és un dels millors plans per gaudir de l’estiu en familia.

El sorteig ja es troba actiu al nostre Instagram, on podeu consultar tots els detalls i participar-hi. Podeu fer-ho del 2 de juliol fins al 9 de juliol de 2026, a les 23.59 h.

El 10 de juliol farem el sorteig i contactarem amb la persona guanyadora a través d’Instagram per explicar-li com obtenir el premi.

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