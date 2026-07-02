Guanya entrades per anar a Aquabrava aquest estiu: troba la paraula
L’Empordà i el parc aquàtic de Roses han preparat un nou sorteig a Instagram
Redacció
L’estiu ja es comença a notar i amb ell arriben plans per refrescar-se i gaudir al màxim. Per això Aquabrava i l’Empordà han preparat un nou sorteig a Instagram pensat per a tots aquells que no es volen quedar sense un bon pla aquest estiu.
Com participar?
Participar és senzill:
- Cal trobar la paraula amagada entre les imatges de la publicació (link directe a la publicació) al nostre perfil d’Instagram.
- A més, haureu de seguir els perfils d’Aquabrava i de l'Empordà,
- Deixar un comentari amb la resposta
- Mencionar les persones amb qui compartiríeu l’experiència.
Entre tots els participants, se sortejarà una entrada doble per gaudir d’un dia a Aquabrava, el parc aquàtic situat a Roses que és un dels millors plans per gaudir de l’estiu en familia.
El sorteig ja es troba actiu al nostre Instagram, on podeu consultar tots els detalls i participar-hi. Podeu fer-ho del 2 de juliol fins al 9 de juliol de 2026, a les 23.59 h.
El 10 de juliol farem el sorteig i contactarem amb la persona guanyadora a través d’Instagram per explicar-li com obtenir el premi.
- És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
- Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros
- Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
- Albert Serra: 'Aquest món no té solució i cal sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible
- El banc 'Sant-Arder' de Figueres, antigament Banc Santander
- L'edifici Jubar, el colós urbà de Figueres, afronta una rehabilitació energètica exemplar
- La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
- Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates