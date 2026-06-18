On s’amaga la paraula? Guanya entrades per anar a Aquabrava aquest estiu
L’Empordà i el parc aquàtic de Roses han preparat un nou sorteig a Instagram
Redacció
L’estiu ja es comença a notar i amb ell arriben plans per refrescar-se i gaudir al màxim. Per això Aquabrava i l’Empordà han preparat un nou sorteig a Instagram pensat per a tots aquells que no es volen quedar sense un bon pla aquest estiu.
Com participar?
Participar és senzill:
- Cal trobar la paraula amagada entre les imatges de la publicació(link directe a la publicació) al nostre perfil d’Instagram.
- A més, haureu de seguir els perfils d’Aquabrava i de l'Empordà,
- Deixar un comentari amb la resposta
- Mencionar les persones amb qui compartiríeu l’experiència.
Entre tots els participants, se sortejarà una entrada doble per gaudir d’un dia a Aquabrava, el parc aquàtic situat a Roses que és un dels millors plans per gaudir de l’estiu en familia.
El sorteig ja es troba actiu al nostre Instagram, on podeu consultar tots els detalls i participar-hi. Podeu fer-ho del 18 de juny fins al 25 de juny de 2026, a les 23.59 h.
El 26 de juny farem el sorteig i contactarem amb la persona guanyadora a través d’Instagram per explicar-li com obtenir el premi.
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