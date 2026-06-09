AGENDA CULTURAL
L’estiu, de festival en festival
Des de música clàssica, fins a música antiga o de cambra, passant pel pop més popular o l’indie més arriscat, sembla que els concerts envaeixen Catalunya les nits estivals. Teatre i arts sonores i visuals completen una oferta per a tots els paladars
N. Bonet
Grec Festival de Barcelona
Del 29 de juny al 31 de juliol
El Grec celebra aquest estiu el seu 50è aniversari. Des del seu naixement el 1976, impulsat en un context de reivindicació i rebel·lia, fins a arribar als nostres dies amb la presència de grans noms locals i internacionals, el festival d’arts escèniques continua sent un punt de trobada fonamental per a les arts escèniques. L’edició d’aquest any, que compta amb 99 espectacles, té el seu epicentre a Montjuïc, però arribarà, a més, fins a 58 espais repartits per tota la ciutat (barcelona.cat/grec).
Cap Roig
Del 3 de juliol al 18 d’agost
Un jardí romàntic sobre el mar blau de la Costa Brava ja és per si mateix un al·licient per assistir als concerts de Cap Roig. Aquest any, Bryan Adams serà l’encarregat d’inaugurar el festival, mentre que la llegenda del rock espanyol, Miguel Ríos, hi posarà el colofó. Noms com Anastacia, Rick Astley, Diana Krall i Mika són alguns dels artistes que completen el cartell (caproigfestival.com).
Vida Festival
Del 2 al 4 de juliol
Entre camps i amb alguns escenaris tan íntims com una barca al mig del bosc, el Vida Festival s’ha fet un lloc entre els més indies. Se celebra a Vilanova i la Geltrú i aquest any comptarà amb La Ludwig Band, Depresión Sonora, Maria Jaume, Saint Étienne, Alcalá Norte, Fades, Fatboy Slim, Ralphie Choo, Amaia, Guitarricadelafuente, Shame i Sidonie, entre d’altres (vida.com).
Música Antiga dels Pirineus
Del 3 de juliol al 23 d’agost
Amb 16 anys de trajectòria, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) s’ha consolidat com una de les cites de referència de la música antiga al sud d’Europa. Es programen una cinquantena de concerts en espais singulars, com esglésies romàniques o llacs d’alta muntanya, oferint al públic la possibilitat de realitzar visites guiades incloses a l’entrada (www.femap.cat) .
Eufònic
Del 16 al 18 de juliol
Eufònic és un festival d’arts sonores, visuals i digital-performatives que se celebra a les Terres de l’Ebre. Aquesta serà ja la seva 15a edició i, com a novetat, comptarà amb un cabaret queer en un petit teatre d’Amposta. A més dels concerts nocturns, es recupera l’espai de vermut entre eucaliptus amb motiu del seu 15è aniversari (eufonic.net).
Porta Ferrada
Del 10 de juliol al 19 d’agost
El festival més antic de Catalunya se celebra a Sant Feliu de Guíxols i organitza concerts musicals en diversos espais de la localitat empordanesa. Aquest any comptarà amb el pop celta de The Corrs, la música antiga de Jordi Savall i amb la mítica banda de rock català Sopa de Cabra, que celebra la seva gira de 40è aniversari. S’ha programat també Maria Arnal, Rigoberta Bandini, Soleá Morente, Mónica Naranjo i Tarta Relena (portaferrada.cat).
Perelada
Del 17 de juliol al 29 d’agost
El Festival de Perelada està de festa i pel seu 40è aniversari proposa una cita de luxe per als amants de la clàssica: un concert de passatges de L’ anell del Nibelung de Richard Wagner interpretat per la prestigiosa Orquestra del Festival de Bayreuth dirigida per Pablo Heras-Casado. Excepcionalment, es traslladarà fins al Palau de la Música Catalana. A la seva seu empordanesa, hi cantaran la soprano Ermonela Jaho, el tenor Benjamin Berheim o Sílvia Pérez-Cruz (festivalperalada.com).
- Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Espanya: 'No volem que se sàpiga i vingui més gent
- Xènia Cardona i Estrella Martos, parella dins i fora de la pista i un Amos de l'Àrea especial amb el Vilafant
- La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar
- Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
- Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”
- Autopista col·lapsada a l'Emporda: el debat dels peatges a l'AP-7