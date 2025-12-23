-20%
Oferta TRESC | Maria del Mar Bonet: Concert de Nadal
Des de l'EMPORDÀ us oferim el concert amb un descompte del 20%
- Teatre de Sarrià - Barcelona
- 25 i 26 de desembre
El TRESC i Abacus et conviden a celebrar el Nadal en una proposta ben especial! Vine a celebrar el Nadal amb nosaltres i acompanya'ns al Concert de Nadal de Maria del Mar Bonet amb col·laboració del TRESC.
Maria del Mar Bonet fa gairebé seixanta anys que és als escenaris, amb el privilegi que només tenen alguns de saltar de dècada en dècada sentint-se igual d'estimada i respectada. La mediterrània ha estat sempre el punt de referència a la seva vida artística i personal, considerant-la la seva font de inspiració.
Des de la seva immensa nau balear ha passejat pel món sencer la seva música en la seva llengua, col·laborant amb desenes d'artistes d'arreu i publicant gairebé una quarantena de discs que formen un trajectòria sòlida i coherent, recollida en una discografia impecable que suma una quarantena d'àlbums discogràfics.
El Concert del Nadal al Teatre de Sarrià, en aquest retrobament a l'escena únic i extraordinari amb Borja Penalba, és una ocasió per a gaudir d'alguns dels clàssics del seu extens cançoner, i de manera excepcional, El noi de la mare, El cant dels ocells, Sant Josep s'aixeca a l'auba, i fragments d'El Cant de la Sibil·la en la veu d'una icona. Una de les grans referències de la cançó al món.
L'EMPORDÀ us ofereix un 20% de descompte introduint amb el codi: BONET20
Podeu aconseguir els codis a les nostres oficines o bé trucar al 972 51 07 15 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscriptor@emporda.info. Promoció limitada.
Descompte limitat a dues persones per associat. RESERVEU LES ENTRADES AQUÍ.
- Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
- Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
- Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres
- La Loteria de Nadal reparteix 350.000 euros a l'Alt Empordà
- La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: 'ser desconfiats' per l'increment d'estafes