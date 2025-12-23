Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oferta TRESC | Maria del Mar Bonet: Concert de Nadal

Des de l'EMPORDÀ us oferim el concert amb un descompte del 20%

Cartell del concert de Maria del Mar Bonet

  • Teatre de Sarrià - Barcelona
  • 25 i 26 de desembre

El TRESC i Abacus et conviden a celebrar el Nadal en una proposta ben especial! Vine a celebrar el Nadal amb nosaltres i acompanya'ns al Concert de Nadal de Maria del Mar Bonet amb col·laboració del TRESC.

Maria del Mar Bonet fa gairebé seixanta anys que és als escenaris, amb el privilegi que només tenen alguns de saltar de dècada en dècada sentint-se igual d'estimada i respectada. La mediterrània ha estat sempre el punt de referència a la seva vida artística i personal, considerant-la la seva font de inspiració.

Des de la seva immensa nau balear ha passejat pel món sencer la seva música en la seva llengua, col·laborant amb desenes d'artistes d'arreu i publicant gairebé una quarantena de discs que formen un trajectòria sòlida i coherent, recollida en una discografia impecable que suma una quarantena d'àlbums discogràfics.

El Concert del Nadal al Teatre de Sarrià, en aquest retrobament a l'escena únic i extraordinari amb Borja Penalba, és una ocasió per a gaudir d'alguns dels clàssics del seu extens cançoner, i de manera excepcional, El noi de la mare, El cant dels ocells, Sant Josep s'aixeca a l'auba, i fragments d'El Cant de la Sibil·la en la veu d'una icona. Una de les grans referències de la cançó al món.

L'EMPORDÀ us ofereix un 20% de descompte introduint amb el codi: BONET20

Podeu aconseguir els codis a les nostres oficines o bé trucar al 972 51 07 15 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscriptor@emporda.info. Promoció limitada.

Descompte limitat a dues persones per associat. RESERVEU LES ENTRADES AQUÍ.

Joan Carles Alba, director de Pimes de BBVA a Catalunya: "Fins a l’octubre, hem incrementat un 17% el nou finançament a pimes i empreses"

Homenatge a Xevi Costa i Agustí, referent de vocació i rigor en el món educatiu de Figueres

El cas de l’Oriol, un adolescent que pateix una malaltia rara que podria revertir-se a partir del 2026

El pla de Rodalies ha executat un 72% dels 3.500 milions previstos

Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport

Lax'n'Busto actuarà a la Ciutadella de Roses el 2026 dins la gira del 40è aniversari de la banda

