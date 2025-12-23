Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oferta TRESC | 'Gota'

Des de l'EMPORDÀ us oferim el concert amb un descompte del 50%

'Gota' al Teatre El Jardí de Figueres.

'Gota' al Teatre El Jardí de Figueres. / TRESC

  • Teatre de Figueres
  • 11 de gener | 18:00 h

Gota ens convida a entrar en un univers on l’aigua només existeix en la memòria i on la imaginació es converteix en pluja. Amb humor, il.lusió i una coreografia d’objectes impossibles —tasses que apareixen, culleres que brollen de les butxaques i monedes que ballen soles—, l’espectacle juga amb l’absurd per fer-nos reflexionar sobre un tema molt real: la crisi de l’aigua. Un viatge màgic i teatral que emociona i fa pensar, que desperta en petits i grans la consciència sobre la importància de cuidar aquest recurs vital.

El clown i la màgia nouvelle es donen la mà per crear un llenguatge sensible, còmic i ple d’encant.

  • Interpretació: Txema Muñoz
  • Creació: Yves Sheriff i Txema Muñoz
  • Direcció: Leandre Ribera
  • Producció: Arturo Calvo i Lluc Fruitós

Des de l'EMPORDÀ us oferim un 50% de descompte. Aquesta és una oferta molt limitada.

Podeu aconseguir els codis a les nostres oficines o bé trucar al 972 51 07 15 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscriptor@emporda.info. Promoció limitada.

Descompte limitat a dues persones per associat. RESERVEU LES ENTRADES AQUÍ.

