Oferta TRESC | Esmorzar i visita a Empordàlia

Empordàlia és la unió de petits productors de la comarca de l'Empordà, que treballen la terra des de fa moltes generacions. El seu compromís no és cap altre que saber reunir en cada ampolla bagatge i qualitat.
Elaborem Vins DO Empordà i Oli d'oliva extra verge (DOP Oli de l'Empordà).
Els amara el vent de tramuntana, una geografia rocallosa, poca pluja generosa i la salabror del mar proper.
Formen una gran família que treballen un terrer d'oliveres centenària i ceps autòctons i antics tal i com els seus avis i besavis els van ensenyar, amb el respecte a la terra, seguint els mateixos valors i continuant el mateix camí per les generacions futures.
Comença la visita amb un esmorzar amb productes de l'Empordà maridats amb els nostres vins. Tot seguit, visita el seu celler. Pels amants del vi, l'oli i el bon menjar!
La visita és en grup i es duu a terme en català, si voleu fer la visita en una altra llengua, si us plau, contacteu-los.
