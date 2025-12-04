Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Solidaritat

Vespreig solidari amb Radio Cassette Night al Cafè Casino de Figueres per ajudar els infants d'Uganda

El diumenge 7 hi ha una festa amb la millor música dels 80 i 90 a benefici de l'associació empordanesa We Love Uganda

L'entrada solidària és de 4 euros que es destinaran al projecte beques d'educació de l'entitat

Vespreig solidari amb Radio Cassette Night

Vespreig solidari amb Radio Cassette Night / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Aquest diumenge 7 de desembre, a les 7 del vespre, el Cafè Casino de Figueres serà l’escenari del vespreig solidari a benefici dels infants d'Uganda. Es tracta d'un esdeveniment amb ritme i ànima a càrrec de Radio Cassette Night, una festa amb música dels 80 i 90 que servirà per recaptar fons per al projecte de l'associació empordanesa We Love Uganda d'ajuda als infants d'Uganda.

Entrada solidària

Amb una entrada solidària de només 4 euros, els assistents podran gaudir d’un vespre ple de música de les dècades delss 80 i 90, bon ambient, nostàlgia i diversió.

El cartell de l'acte

El cartell de l'acte / Empordà

Els organitzadors conviden a tothom a sumar-se a aquesta iniciativa on la diversió i la solidaritat es donen la mà. Una ocasió ideal per reviure grans temes musicals, compartir una estona entre amics i contribuir a una causa que treballa per millorar les condicions de vida dels infants i joves a Uganda.

Cinc anys d'activitat

We Love Uganda va néixer com a associació el 2019 i va posar en marxa, el 2022, un projecte de beques d'educació per a vint joves i infants i durant el 2023, 12 adolescents van cursar secundària i vuit infants, la primària. Tots ells són d'Entebbe, Uganda, i pertanyen a una comunitat que no es pot fer càrrec de les taxes i despeses en ensenyament. Amb aquesta activitat, l'associació vol recollir fons per tancar aquest projecte i replantejar-se nous reptes.

