Una nit irrepetible al Castell de Perelada: menú del xef Paco Pérez i molta gresca per donar la benvinguda a l’any 2026
La nota musical la posaran Nika Mills i l'Orquestra Maravella, que amenitzaran una vetllada màgica
Els Caps d’Any del Castell de Perelada ja són tan tradicionals com el raïm o les campanades. El Mirador del Castell es transforma cada 31 de desembre en un escenari perfecte per donar la benvinguda al nou any i acomiadar-se de l’anterior. Tot estarà preparat per a l’instant més esperat: el cotilló, els raïms de la sort i una festa que s’allargarà fins a les tres de la matinada, amb barra lliure i un ambient ple d’alegria. La nota musical la posaran Nika Mills i l’energia inconfusible de l’Orquestra Maravella convertiran el saló en un petit univers.Aquest any, promet superar qualsevol expectativa. No serà només una revetlla: serà una experiència per a tots els sentits.
Menú d’estrella Michelin
Les taules, vestides amb elegància, s’ompliran de festa, brindis i mirades que intuiran la màgia de la nit. I en aquest entorn privilegiat, el xef Paco Pérez, guardonat amb cinc estrelles Michelin, presenta un menú pensat com un relat gastronòmic en diverses escenes que començarà amb una trilogia delicada —pastís trufat, ‘zamburiña’ en la seva closca i mousse de ‘centolla— maridada amb Champagne Taittinger Brut Réserve, que dibuixa el preludi d’una festa sofisticada.
Els plats principals són una celebració del producte i una demostració de la precisió culinària de Pérez. La tonyina sobre sedós de caviar i ametlla, subtil i preciosa en boca, torna a ser acompanyada pel Taittinger Brut Réserve, mantenint un fil narratiu de frescor i elegància.
Tot seguit, arribaran els dumplings de llagosta amb primers pèsols i les vieires sobre guisat de huitlacoche, amb maridatge empordanès: Finca La Garriga Blanc 2024. En aquestes creacions, la cuina d’autor dialoga amb l’essència local, un pont entre innovació i tradició. El clímax el posarà el llom de Wagyu amb api-rave, espinacs i tòfona, un plat que combina intensitat i elegància, servit amb Aires de Garbet 2020, un vi amb caràcter mediterrani que arrodoneix el moment.
El final dolç abans de donar la benvinguda al 2026
Quan la nit avanci i el castell comenci a contenir la respiració per la proximitat del 2026, apreixerà un duo meravellós de postres: una esponja gelada de te matcha amb gelat de wasabi i yuzu i una creació de xocolata, toffee i coco. El Champagne Taittinger Prélude serà el maridatge que posarà la nota final a un menú que és, en si mateix, una celebració.
Dos dies de luxe per començar un any nou
Per als qui volen una escapada completa, l’Hotel Peralada 5* ofereix un pack exclusiu que inclou dues nits, el sopar de gala i un brunch d’Any Nou que convida a començar el 2026 amb serenitat, gastronomia i benestar. Un entorn que combina la calma empordanesa amb l’hospitalitat més refinada.
Reserves i preus
Sopar de Revetlla: 360 € (inclou aigües, cafès, cotilló, raïm de la sort, barra lliure i música en directe fins a les 03.00 h)
Experiència 2 nits a l’Hotel Peralada 5* + sopar de gala + brunch de Cap d'Any: des de 1.540 € per a dues persones
Reserves al 972 538 125 o a través de la web del Casino Perelada.
