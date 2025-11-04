La Sureña torna als seus orígens amb una reedició que aposta per nous productes i exalça el concepte 'casual ibèric'
Restalia renova una de les marques més conegudes per reforçar el seu compromís per una cuina mediterrània “autèntica i saludable”
El mercat gastronòmic està en constant evolució, motiu pel qual Restalia no ha deixat d'innovar al llarg dels seus 25 anys d'història, i ha reeditat les diferents marques amb l'objectiu d'adaptar-se sempre a les tendències gastronòmiques i a les necessitats dels consumidors. D'aquesta manera, ara ha arribat el torn d'una de les seves ensenyes més conegudes, La Sureña , sobre la base d'un concepte innovador: el casual ibèric. Es tracta, segons avancen des de la companyia, d’una aposta ferma per la cuina mediterrània en un panorama copat per propostes més internacionals.
La renovació ha arrencat al mateix local del Centre Comercial La Vaguada de Madrid on La Sureña va iniciar el seu camí. "Totes les marques del món, i més quan arriben a uns certs nivells de maduresa al mercat, necessiten una revisió continuada i l'adaptació als seus cicles naturals de vida, i a Restalia som conscients d'aquest repte permanent per mantenir fresques i atractives les nostres ofertes de producte", comenta María Noguera, directora de Relacions Institucionals i Comunicació de la companyia, que avança que al llarg del 2026 podrem veure nombroses novetats a 100 Montaditos i The Good Burger – TGB.
De moment, La Sureña reforça l'essència dels seus orígens, amb una oferta de productes de menjar tradicional espanyol, a més d'apostar per un nou format de presentació, els ‘Papelones’, adaptats als criteris de sostenibilitat i millora de l'eficiència que marquen els temps i amb què Restalia està compromesa. El canvi també és visible a nivell estètic, ja que els locals de La Sureña tornen a les arrels andaluses amb una escenografia de bar tradicional espanyol, colorit i lluminós, transmetent aquesta idea de senzillesa i compromís amb la identitat de la nostra cultura popular.
Cervesa freda, un senyal d'identitat que aposta per la innovació
La cervesa freda s'ha convertit en un senyal d'identitat per a Restalia i en tota una icona de La Sureña. Per això, l'aposta de la companyia continua pel consum de cerveses gelades en vidre, en el popular botellí de quinto. I com a gran novetat, servits en un nou envàs anomenat 'Cajonazo' de nou botellins que manté el producte en la seva temperatura de fred més òptima gràcies a la tecnologia de refredament a través de neveres d'alta eficiència de temperatura negativa controlada.
Aquesta tecnologia, desenvolupada des de KUBO, el centre d'innovació creat recentment per José María Capitán, mostra el compromís de Restalia amb la innovació, un concepte que ha impulsat la companyia a continuar creixent i adaptant-se a les necessitats dels clients al llarg de 25 anys.
Grans novetats a la carta de La Sureña
Entre les principals novetats gastronòmiques que acompanyen aquesta reedició destaca una nova carta de productes que reforça aquest concepte de 'casual ibèric'. S'hi incorporen noves referències sota el ja esmentat format de 'Papelones', amb propostes tradicionals com les croquetes de pernil o les tortillitas de camarón però també amb noves opcions com els bunyols de bacallà o els bitxos en tempura, així com fregits clàssics andalusos —gules fregides amb llimona, puntillitas o calamars a l’andalusa.
A més, s’hi sumen els nous 'Planchaditos', petits entrepanets de pa torrat en planxa amb farcits variats com llom a l'all, pernil dolç i formatge gouda o sobrassada, ideals per compartir. Una altra de les grans novetats que els clients poden gaudir en aquesta recent estrenada La Sureña és el 'Menú Gamberro', un format de menú amb una deliciosa i original hamburguesa de gambó, patates i beguda que reforça el seu posicionament jove i accessible de la marca. Finalment, la carta es completa amb una selecció d'aperitius com gildes, olives o tramussos, per reafirmar la seva essència de bar tradicional espanyol.
Juntament amb aquesta renovació gastronòmica, Restalia també reforça el seu compromís amb la formació dels equips. Cada cop que la companyia llança un nou concepte o incorpora productes a la seva carta, es posa en marxa un pla de formació integral per a tots els professionals de la xarxa. Aquest programa, que forma part de l'ADN de Restalia des dels seus inicis, serveix perquè cada llançament s'executi amb els estàndards més alts de qualitat i coherència operativa.
Restalia, una companyia en constant evolució
L'any 2010, la companyia fundada per José María Capitán, Restalia, va llançar La Sureña, la seva segona creació dins del mercat de la restauració organitzada. Una marca que va tornar a sorprendre els consumidors gràcies a la seva originalitat i a la seva proposta, caracteritzada per la senzillesa, efectivitat, proximitat i pels seus preus assequibles, al més pur estil 'sureño'. Ara, 15 anys després del seu naixement, la marca es continua renovant per oferir als consumidors noves propostes que els transmetin aquesta essència pròpia del sud d'Espanya, tot això, a través dels seus sabors.
Alhora, Restalia, s'ha convertit en la companyia espanyola líder en restauració organitzada, oferint models de franquícies més flexibles, de màxima qualitat i amb un format ‘smart cost’ que donen resposta a les noves demandes dels consumidors. El grup, expliquen, està compromès amb l'emprenedoria: genera oportunitats de creixement i de desenvolupament dins del sector i funciona com una aposta sòlida per als emprenedors.
