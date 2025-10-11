Turisme
Més enllà del Gran Jonquera: l’Albera, un tresor històric entre muntanyes i memòria
Des dels monuments megalítics fins a les rutes de l’exili republicà, aquest territori amaga un patrimoni excepcional
La Jonquera ha aconseguit posicionar-se al sector turístic i lidera la despesa estrangera a Girona. Als supermercats i establiments habituals a tota la zona, que limita amb un altre país i forma part de la via principal de connexió per terra entre Espanya i França, se li va sumar el 2013 un gegant, Gran Jonquera Outlet and Shopping, que va produir un canvi en el flux de visitants. Actualment, el sud-oest francès tenen el focus posat en aquest complex comercial i diferents pàgines d'internet ofereixen excursions des de llocs tan allunyats com Marsella, a més de 350 quilòmetres, amb la parada en aquest eix comercial com a reclam.
Però, més enllà del centre comercial Gran Jonquera trobem altres propostes per fer turisme acticu com la Serra de l’Albera, a cavall entre l’Alt Empordà i la Catalunya Nord, és molt més que un espai natural privilegiat. Un escenari viu de la història de Catalunya. Des dels monuments megalítics fins a les rutes de l’exili republicà, aquest territori amaga un patrimoni excepcional que explica l’evolució humana, espiritual i cultural de la comarca.
Dolmens i menhirs
Entre els boscos de suros i els colls que connecten amb el Rosselló, s’hi conserven més d’un centenar de dolmens i menhirs, testimonis dels primers pobladors que van habitar aquestes terres fa més de 4.000 anys. Espais com els itineraris megalítics d’Espolla, Capmany o Vilajuïga permeten passejar entre pedres que encara guarden misteris de la prehistòria.
Sant Quirze de Colera, la joia del romànic empordanès
Un dels punts més emblemàtics és el Monestir de Sant Quirze de Colera, al terme de Rabós. Fundat al segle IX, és considerat un dels monestirs benedictins més antics de Catalunya. La seva església, el claustre i les restes del conjunt monàstic evoquen la vida d’aquells monjos que van fer de l’Albera un espai de fe, treball i cultura.
El monestir, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, s’ha convertit en una visita obligada per als amants de l’art romànic i per a tots aquells que busquen el silenci i la bellesa d’un paisatge preservat.
El Castell de Requesens, una fortalesa renaixuda
A pocs quilòmetres, entre boscos frondosos i camins, s’alça el Castell de Requesens, una construcció d’origen medieval restaurada al segle XIX amb un estil neomedieval singular. La seva silueta imponent domina la vall i ofereix unes vistes privilegiades del Puig Neulós, el cim més alt de la serra.
Actualment, el castell es pot visitar els caps de setmana, i és un dels espais més fotografiats i estimats pels excursionistes i turistes que s’endinsen al Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera.
La memòria de l’exili: un camí de dignitat
La història més recent també té un lloc a la serra. Durant la Guerra Civil espanyola, milers de republicans van creuar els seus colls buscant refugi a França. Aquell episodi, conegut com la Retirada, és avui recordat a través de la Ruta de l’Exili, un recorregut que parteix del Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera i travessa camins històrics fins a territori francès. És un itinerari que convida a la reflexió i que manté viva la memòria d’un passat de lluita, patiment i esperança.
El Centre de Reproducció de Tortugues, un espai de biodiversitat
Una de les experiències més singulars de la serra és la visita al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, situat al municipi de Garriguella. Aquest espai, creat el 1992, treballa per a la conservació de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni), una espècie autòctona amenaçada que té en aquesta zona el seu últim gran refugi natural a Catalunya.
Des de Garriguella, es pot fer una ruta circular de baixa dificultat que combina natura, educació ambiental i patrimoni. El recorregut travessa el bosc mediterrani típic de l’Albera i arriba fins al centre, on es poden observar tortugues en semillibertat i aprendre sobre el seu hàbitat, la seva alimentació i el projecte de reintroducció.
El centre ofereix visites guiades i tallers familiars durant els caps de setmana i els mesos d’estiu, una activitat ideal per fer amb nens i descobrir la importància de la biodiversitat local.
El Centre d’Informació del Paratge Natural de l’Albera ofereix mapes, rutes i visites guiades per descobrir el patrimoni natural i històric del massís.
