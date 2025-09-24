Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Starbucks obre el seu primer cafè a l'Empordà

Redacció

La Jonquera

Aquest setembre, el Centre Comercial Gran Jonquera ha inaugurat el seu primer Starbucks a l’Alt Empordà i el tercer a la província de Girona consolidant encara més el creixement de l'Outlet d'Antonio Escudero.

El nou local, amb 73 m² i 34 seients, ofereix un espai còmode i acollidor on gaudir de totes les especialitats de Starbucks, des del clàssic espresso fins a les begudes més refrescants. A més, aquesta obertura ha creat 14 nous llocs de treball, amb baristes que asseguren la millor experiència i servei per a cada client.

Una inauguració amb causa

Starbucks ha volgut que l’estrena sigui especial i solidària. Gràcies al projecte Obertures amb Causa, tota la recaptació del primer dia es destinarà a A.M.A Figueres, l’Associació d’Ajut a Malalts d’Alzheimer de les comarques de l’Empordà, per desenvolupar el seu programa de Teràpia d’Estimulació Cognitiva.

Per celebrar-ho, els 100 primers clients van rebre un regal molt especial: una tote bag exclusiva i un got reutilitzable, en línia amb el compromís de sostenibilitat de la marca.

Segons Antonio Romero, director general de Starbucks Iberia, “Estem molt orgullosos d’inaugurar el nostre primer establiment a La Jonquera i el tercer a Girona. Volem que aquest nou local es converteixi en un dels llocs preferits per gaudir d’un deliciós cafè o d’una beguda refrescant, sempre en un entorn acollidor i proper”.

Amb aquesta nova obertura, el Centre Comercial Gran Jonquera amplia la seva oferta gastronòmica i manté al 100 % la seva ocupació.

