Paisatges mediterranis a l'Empordà
El territori del parc natural del Montgrí ofereix un gran ventall d’activitats per practicar per terra, mar i aire
David Céspedes
"Un parc natural, tres paisatges, infinitat de valors". Amb aquesta frase es presenta el territori natural que inclou el massís del Montgrí, el Baix Ter i les illes Medes. Tot al cor de la Costa Brava. I per què inclou infinitat de valors? Doncs perquè és el territori perfecte per a l’observació de paisatges, practicar senderisme, cicloturisme i diverses activitats per terra, mar i aire.
El parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter es poden descobrir "de mil maneres", i d’allà ens arriben invitacions suggerents des del propi territori com: "T’imagines caminar amb vista al mar i a prop de penya-segats? O pedalant entre arrossars i aprofitant la calma d’un riu que està a punt d’arribar a la seva fi? O pujar a un castell imponent amb vistes infinites?". Doncs per conèixer a fons tota aquesta oferta, no hi ha res millor que consultar www.visittorroella.com i www.visitestartit.com. Allà trobarem totes les activitats perfectament detallades i segons les nostres opcions preferides. Si volem caminar, tenim a la nostra disposició fins a 180 quilòmetres d’itineraris senyalitzats.
D'Illa Mateua a Illa Pedrosa
Tenim els denominats camins del Mar, que segueixen el litoral i permeten accedir amb facilitat a cales i platges destacades com l’illa Mateua, l’illa Pedrosa i el Montgó. Tota aquesta zona està presidida majestuosament pel massís del Montgrí. Qui vulgui endinsar-se en aquesta singular i bonica muntanya pot accedir a peu al castell que la presideix, des d’on es contempla una espectacular panoràmica, amb la vall de l’ermita de Santa Caterina i els antics camins que encara connecten Torroella de Montgrí amb l’Estartit i l’Escala, passant pels municipis d’Ullà i Bellcaire d’Empordà, en els quals el paisatge està atapeït de pomeres. Un altre atractiu de la zona són els camins plans que creuen terrenys agrícoles i maresmes a prop la desembocadura del Ter.
Reserva marina
Qui prefereixi l’opció marítima també té una bona oferta. Hi ha itineraris per descobrir la reserva marina de les illes Medes o recórrer la costa del Montgrí. Una aventura única pot ser embarcar en un veler per fer una excursió i experimentar la sensació de navegar amb el vent del Mediterrani . Alguns fins i tot fan parades per refrescar-se a les aigües cristal·lines de les Medes o practicar snorkel. Una experiència única i infinita.
