Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Paisatges mediterranis a l'Empordà

El territori del parc natural del Montgrí ofereix un gran ventall d’activitats per practicar per terra, mar i aire

Torroella de Montgrí y L Estartit un sinfín de experiencias

Torroella de Montgrí y L Estartit un sinfín de experiencias

David Céspedes

"Un parc natural, tres paisatges, infinitat de valors". Amb aquesta frase es presenta el territori natural que inclou el massís del Montgrí, el Baix Ter i les illes Medes. Tot al cor de la Costa Brava. I per què inclou infinitat de valors? Doncs perquè és el territori perfecte per a l’observació de paisatges, practicar senderisme, cicloturisme i diverses activitats per terra, mar i aire.

lainz39511899 170731155537

Un buzo en la cueva del Dofí, en las islas Medes. / .

El parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter es poden descobrir "de mil maneres", i d’allà ens arriben invitacions suggerents des del propi territori com: "T’imagines caminar amb vista al mar i a prop de penya-segats? O pedalant entre arrossars i aprofitant la calma d’un riu que està a punt d’arribar a la seva fi? O pujar a un castell imponent amb vistes infinites?". Doncs per conèixer a fons tota aquesta oferta, no hi ha res millor que consultar www.visittorroella.com i www.visitestartit.com. Allà trobarem totes les activitats perfectament detallades i segons les nostres opcions preferides. Si volem caminar, tenim a la nostra disposició fins a 180 quilòmetres d’itineraris senyalitzats.

D'Illa Mateua a Illa Pedrosa

Tenim els denominats camins del Mar, que segueixen el litoral i permeten accedir amb facilitat a cales i platges destacades com l’illa Mateua, l’illa Pedrosa i el Montgó. Tota aquesta zona està presidida majestuosament pel massís del Montgrí. Qui vulgui endinsar-se en aquesta singular i bonica muntanya pot accedir a peu al castell que la presideix, des d’on es contempla una espectacular panoràmica, amb la vall de l’ermita de Santa Caterina i els antics camins que encara connecten Torroella de Montgrí amb l’Estartit i l’Escala, passant pels municipis d’Ullà i Bellcaire d’Empordà, en els quals el paisatge està atapeït de pomeres. Un altre atractiu de la zona són els camins plans que creuen terrenys agrícoles i maresmes a prop la desembocadura del Ter.

Arrocero Pals

Albert Grasset riega uno de los arrozales de Pals (Baix Empordà). / DAVID APARICIO

Reserva marina

Qui prefereixi l’opció marítima també té una bona oferta. Hi ha itineraris per descobrir la reserva marina de les illes Medes o recórrer la costa del Montgrí. Una aventura única pot ser embarcar en un veler per fer una excursió i experimentar la sensació de navegar amb el vent del Mediterrani . Alguns fins i tot fan parades per refrescar-se a les aigües cristal·lines de les Medes o practicar snorkel. Una experiència única i infinita.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents