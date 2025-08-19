Besalú Medieval 2025: torna la màgia de l’Edat Mitjana a la Garrotxa
Tres dies per reviure la màgia de l’edat mitjana entre ponts, tornejos, bufons i mercats a la vila de Besalú
Cada estiu, el municipi de Besalú, situat a la comarca de la Garrotxa, es transforma en un autèntic escenari medieval amb la celebració del Besalú Medieval. L’edició del 2025 se celebrarà els dies 29, 30 i 31 d’agost, i tornarà a convertir aquesta vila amb encant en un poble feudal viu, ple de cavallers, joglars, mercats i música.
Durant tres dies, els visitants podran recórrer els carrers empedrats del nucli antic, envoltats de decoració i ambientació d’època, i submergir-se en una experiència que recrea la vida i els costums de l’Edat Mitjana a Catalunya.
Besalú, antiga vila comtal, conserva un dels conjunts medievals més destacats del país. El seu pont romànic sobre el riu Fluvià, el call jueu amb micvè (un dels pocs d’Europa en bon estat), les muralles, les restes de la sinagoga i la seva arquitectura històrica fan de Besalú l’escenari ideal per a una fira medieval única.
Descobrir Besalú: patrimoni i entorn natural únics
Besalú no només destaca pel seu festival. Al llarg de l’any, és una destinació imprescindible per a amants del turisme cultural a Catalunya. El seu pont medieval de set arcs, el micvè jueu, el monestir de Sant Pere, les muralles i els carrerons estrets del centre històric expliquen segles d’història i conservació arquitectònica.
La vila es troba en una ubicació privilegiada: a només 30 minuts de Girona i a dues hores de Barcelona, envoltada per la bellesa natural del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. És el lloc ideal per fer una escapada cultural, històrica i familiar.
Programació de Besalú Medieval 2025: activitats per a tots els públics
La programació d’enguany inclou activitats medievals agrupades per temàtiques per facilitar la visita a grans i petits. A continuació, t’expliquem els blocs principals:
Mercat i paradetes artesanes
El Mercat Medieval, ubicat al Prat de Sant Pere, reuneix artesans locals i productes tradicionals: gastronomia medieval, embotits, dolços, licors, peces fetes a mà i articles inspirats en l’època feudal. Tot ambientat amb música i personatges de carrer.
Espectacles i animació de carrer
Durant tot el festival, els carrers s’omplen de vida amb cercaviles, malabaristes, bufons, personatges itinerants com El perfumer o Ramon dels Boscos, danses orientals i espectacles com Fènix, una proposta visual amb llum i foc que fascina tots els públics.
Actuacions històriques
Els amants de la història podran gaudir de les justes a cavall, els tornejos del Comte Tallaferro, i representacions com Scindes Ferrum o El tresor maleït. No pot faltar una visita al Carrer dels Atrapats, un itinerari teatralitzat ple de misteri i llegendes locals.
Tallers i activitats participatives
Descobreix els oficis medievals, i participa en tallers com el Taller de Pa per a infants. A més, s’ofereixen visites guiades per conèixer la història de Besalú d’una manera amena i visual.
Activitats familiars i infantils
És una fira pensada per a tots els públics, especialment les famílies que volen gaudir d’un cap de setmana cultural i lúdic.
Besalú Medieval: un viatge a través del temps
El Festival Besalú Medieval 2025 és molt més que una fira: és una experiència immersiva que convida a viure la història en un entorn realment medieval. Tant si ets un amant de la història, un curiós, un viatger cultural o una família amb ganes de descobrir, Besalú us espera amb les portes del passat obertes.
Reserva les dates: 29, 30 i 31 d’agost de 2025 i vine a viure la història com mai abans.
Consulta la programació completa i actualitzada al web oficial de Turisme Besalú i a la web municipal www.besalu.cat.
