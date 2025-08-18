Plans
Quines són les millors platges de l'Alt Empordà per remullar-se aquest agost?
Aquestes són les 10 platges més destacades per gaudir dels últimes dies d'estiu, segons la intel·ligència artificial
Aprofita els últimes dies d'agost gaudint del mar, les platges i les cales. A l'Alt Empordà n'hi ha diverses de les millors de la Costa Brava i de tot el Mar Mediterrani. Segons la intel·ligència artificial, aquestes són les millors opcions per a remullar-se.
1. Cala Jugadora (Cadaqués)
Una de les cales més boniques i amagades del Cap de Creus, entre el far i Cala Culip. Petita, íntima i envoltada de roques, amb aigües tranquil·les i transparents. Té una atmosfera salvatge i intacta. Ideal per als amants de l'snorkeling o per a qui busca una estona de relax davant el mar.
2. Cala Culip (Cadaqués)
Una cala petita i rocosa, amb un paisatge gairebé lunar, on el vent de tramuntana i el mar han modelat formes sorprenents a les roques. És un lloc carregat de màgia i història: Salvador Dalí la visitava sovint. L’aigua és cristal·lina i ideal per al submarinisme lleuger. Es troba a uns trenta minuts a peu des del Far de Cap de Creus i, per això, és ideal per aquells que vulguin acabar en una capbussada una ruta de senderisme.
3. Cala Montjoi (Roses)
Coneguda internacionalment per haver acollit El Bulli, és una cala ampla, amb sorra gruixuda i aigües clares. Està envoltada de muntanyes baixes i vegetació mediterrània. Té un aparcament proper i compta amb serveis com un bar, un restaurant o un càmping.
4. Platja de Sant Pere Pescador
Una platja llarga (de més de 6 quilòmetres), de sorra fina, molt exposada al vent, la qual cosa la fa ideal per practicar kitesurf, windsurf i altres esports de vela. El seu entorn natural, amb dunes i aiguamolls, és espectacular. Té accés senzill, amb diversos accessos des de la carretera, i compta amb escoles de surf i vela. Un paradís de l'esport aquàtic i familiar.
5. Platja del Port de la Selva
Una platja còmoda, amb sorra grossa i aigües netes i calmades. Té vistes a les muntanyes del Cap de Creus.
6. Cala Tavallera (El Port de la Selva)
Una cala aïllada, envoltada de natura pura i sense cap tipus d’edificació. És una de les més salvatges del parc. La sorra és fosca i gruixuda, i el fons marí és molt interessant per a l’snorkel. Està allunyada de les carreteres, ja que s'hi pot arribar tot fent una ruta de senderisme d'unes dues hores. Perfecte per a amants de la natura.
7. Platja de Garbet (Colera)
Una platja tranquil·la i relativament poc coneguda, envoltada de vinyes que baixen suaument fins al mar. Lloc ideal per relaxar-se i gaudir d’un entorn autèntic i sense aglomeracions. Amb aparcament al costat, restaurant i espai per a pícnic.
8. Cala Rostella (Roses)
Una de les cales més boniques i verges de la zona. Té sorra gruixuda, aigües blaves i un paisatge de pins fins a la vora del mar. Ideal per fer snorkel i fugir de les zones massificades. S'hi arriba per un camí a peu d'uns vint minuts.
9. Platja de l’Almadrava (Roses)
Platja en forma de badia, protegida del vent, amb sorra fina i aigües poc profundes. Té un ambient familiar però tranquil. Bones vistes i posta de sol espectacular. S'hi pot aparcar a prop.
10. Cala Fornells (El Port de la Selva)
Cala petita i discreta, envoltada de roques i vegetació. És ideal per a parelles o persones que busquin intimitat i silenci. Té una aigua molt clara, ideal per a la immersió lleugera.
