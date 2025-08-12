Oferta TRESC | Itinerari literari: Itinerari pels escenaris protagonistes de Rosita

-3 euros

  • Dissabte 20 de setembre a les 10 h
  • Diversos espais
  • Girona

Recorregut per indrets de Girona evocats al llibre, des del carrer Argenteria fins a l’Escola Joan Bruguera, passant pel barri vell, voltants de la catedral i el barri de Sant Daniel. Un camí ple de fonts naturals i que permet ensenyar diferents perspectives d’un “personatge” clau de la novel·la: la bruixa de la Catedral.

