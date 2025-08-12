Oferta TRESC | Antarctica Experience

-15%
L'EMPORDÀ us ofereix un 15% de descompte
L'exposició Antarctica Experience convida els visitants a descobrir el continent blanc de manera espectacular, sense els riscos ni les incomoditats del viatge, només amb l'emoció, la sorpresa i l'aprenentatge.
Aquesta exposició, de la qual ja ha començat la instal·lació a la Cúpula Arenas, connectarà el públic amb els moments més fascinants que un explorador viu en enfrontar-se a la immensitat de l'Antàrtida, recorrent els paisatges marins, terrestres i subaquàtics de la regió, i coneixent de prop la fauna que habita aquest territori extrem.
Antarctica Experience presenta imatges absolutament inèdites, captades pel cineasta i científic Luc Jacquet, guanyador d'un Oscar per la pel·lícula El Viaje del emperador i president del jurat a la darrera edició del Festival de Cannes a la categoria d'Immersive Competition i el seu equip al llarg d'anys d'expedicions, i mai vistes pel gran públic. En les seves paraules, l'exposició que s'estrena mundialment a Barcelona és "meitat somni, meitat oda a la natura. Antarctica Experience convida cada visitant a sentir la rara meravella de posar un peu al continent inabastable".
Dissenyada per a totes les edats, aquesta experiència, producte de més de dos anys de desenvolupament creatiu, combina emoció i divulgació científica.
L'EMPORDÀ us ofereix un 15% de descompte introduint el codi: GIGATR3SC. Oferta limitada a dues persones per associat. RESERVA LES TEVES ENTRADES AQUÍ.
Podeu aconseguir els codis a les nostres oficines o bé trucar al 972 51 07 15 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscriptor@emporda.info. Promoció limitada.
