Oferta TRESC | Anna Colom - Festival Nec
- Far de Calella
- 22 d'agost del 2025 a les 22:00h
Anna Colom, gran artista, cantaora, compositora i arranjadora de cant flamenc, és coneguda arreu del món i ha actuat o gravat amb artistes com Juan Gómez Chicuelo, Sílvia Pérez Cruz, Las Migas, Rafael Lechowski, La Tana, la Filharmònica d'Oviedo, entre d'altres. També ha estat corista a la gira El mal querer, de Rosalía. Colom presenta Cayana, un repàs als folklores i ritmes que han influenciat el flamenc al llarg de la història. Un àlbum amb referències que van des de la samba brasilera fins al candombe uruguaià, des del fandango veracruzà fins al de Huelva. Un passeig per la guajira i el cabal, per la zamba argentina i la soleá. Un homenatge a Cadis a través de les buleries, les bamberas i els cantes de columpio. És també una mirada al passat a través dels cants de feina: temporeres, trilles flamenques i cants camperols de Segòvia i Extremadura. Una sentida ofrena a una mare mitjançant uns abandolaos lucentins. Cayana és flamenc i és mestissatge. És història de la música contada a través de la música.
