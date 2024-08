La ruta imprescindible per l'Empordà de Salvador Dalí

Salvador Dalí va ser un dels principals representants del surrealisme, i tot i ser mundialment famós, sempre va tenir un fort vincle amb l’Empordà i la Costa Brava. Per a conèixer de més a prop la seva petjada al territori i com va influir en la seva obra, la ruta del Triangle Dalinià és la millor opció.

Casa-Museu Salvador Dalí a Cadaqués

La ruta s'inicia a Portlligat, al municipi de Cadaqués, on Dalí va viure i treballar fins a la mort de gala el 1982. Allà s’hi troba la Casa-Museu Salvador Dalí, gestionada per la Fundació Dalí-Gala, on es pot visitar la que va ser residència i taller del geni de Figueres.

Dalí va instal·lar-se en aquesta petita barraca de pescador l’any 1930, i a poc a poc va anar ampliant-la fins a convertir-la en una estructura laberíntica, plena d’objectes i records. A la visita guiada -que recomanem reservar amb antelació- es pot visitar la piscina, els dormitoris, la biblioteca i tots els espais de la casa, però el que realment val la pena és visitar el taller on Dalí va pintar moltes de les seves obres, algunes d’elles inspirades en el paisatge de Portlligat, que també és de visita obligada.

Un cop finalitzada la visita i després de gaudir de les precioses vistes des de la platja de Portlligat, la següent parada de la ruta és el Paratge de Tudela, al Cap de Creus.

La casa Dalí a Portlligat. / SANTI COLL

Encara que pugui semblar el contrari, aquest paratge és natural i van servir d’inspiració al pintor. Les seves roques ens recorden a obres tan emblemàtiques com El gran masturbador o L’espectre del Sex-appeal, on es pot veure un paisatge que recorda inequívocament a la costa del Cap de Creus.

Figueres: meca del surrealisme

La següent parada és el seu municipi natal, Figueres, visita obligada per conèixer la vida de Dalí. Allà s’hi troba el Teatre Museu Dalí, construït sobre les ruïnes de l’antic teatre de Figueres, un edifici que en si mateix ja és una obra de Dalí. Dissenyat per ell mateix, va ser concebut per oferir al visitant una experiència daliniana al 100%. El Museu inclou també la visita a l’espai Dalí Joies, una col·lecció de joies dissenyades pel mateix artista, a més dels papers on va dissenyar aquestes joies.

Un nombrós grup de visitants esperant per entrar al Teatre-Museu Dalí de Figueres. / Mar Gifre

Si visiteu Figueres a l’estiu, podeu aprofitar per a fer la visita nocturna al museu, només disponible durant el mes d’agost.

Púbol: el "regne" de Gala

Després del museu i d’una visita a la ciutat de Figueres, on es poden trobar diferents escultures del geni empordanès, l’última parada es troba al Baix Empordà, al municipi de Púbol. Allà, Dalí va comprar l’any 1969 un castell per complir el somni de fer Reina d’un Castell a Gala. El Castell data del segle XI, va ser la residència de l’artista des de la mort de Gala l’any 1982 fins a la seva mort, el 1989.

Racó del Castell de Púbol. / Fundació Gala-Dalí

Dalí va restaurar el castell i el resultat va ser un espai misteriós i auster, amb espais de gran bellesa. Actualment s’anomena el Castell Gala-Dalí i conté més obres de l’artista, com l’elefant de potes llargues que es troba en els seus jardins.