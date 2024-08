Festival Portalblau 2024: Mama Dousha + Figa Flawas

Fòrum Romà d’Empúries, l’Escala - Empúries

Divendres 9 d’agost a les 22:00 h

Mama Dousha, el nom artístic del músic i cantant barceloní Bruno de Fabriziis, s'ha destacat com una de les promeses més brillants de l’escena musical catalana. La seva cançó Rikiti ha captivat l'atenció del públic, convertint-se en un fenomen social i viral, arribant a ser el tema més escoltat a les ràdios del país durant tota la tardor de 2023 i un dels més buscats a Catalunya a la plataforma Shazam.

El seu primer treball, titulat "Segur que m'equivoco", presenta un ritme molt personal, combinant una original fusió de música electrònica, cançó d'autor i pop urbà, amb una notable presència de guitarra espanyola en tots els temes. Amb un estil musical únic i lletres intimistes plenes de sensibilitat i tendresa, l'artista actuarà al Festival Portalblau, la nit de divendres, en un doble concert amb els Figa Flawas.

Figa Flawas representen la nova generació de pop urbà català. L'any 2022 es van presentar i van guanyar el concurs Sona9, a més de publicar el seu disc debut, "Jóves Tendres". Aquest duet de Valls, que ha col·laborat amb artistes com Mushkaa o Lluís Gavaldà per continuar enriquint la seva discografia amb èxits com "Diabla" o "Xalalà", ha captivat al públic amb el seu estil propi, una barreja de costumisme, reggaeton i autenticitat.

Reconeguts com una de les propostes més rellevants de l'escena actual, el duet de Valls arriba al Festival Portalbau per presentar en directe el seu darrer treball, "La Calçotada". Amb altes expectatives, aquest concert promet ser una experiència sonora inoblidable i convertir-se en una gran nit d'estiu a l'Escala.