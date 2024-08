Festival Portalblau 2024: concert de Guillem Gisbert

Fòrum Romà d’Empúries, l’Escala - Empúries

Diumenge 11 d’agost a les 22:00 h

Després de quinze anys ininterromputs de pop impecable amb Manel, Guillem Gisbert enceta un nou projecte en solitari. Amb Balla la masurca!, Gisbert es consolida com un dels grans compositors de la seva generació, oferint onze temes d'altíssima qualitat i unes lletres exquisides a l'abast de pocs. Gisbert manté la cançó com a eix central de la seva obra, explorant-ne cada racó i palpant els marges amb una combinació d'ambició, elegància i eclecticisme que el defineixen com a artista. El talentós artista barceloní demostra un coneixement profund de la música popular, reinventant-la amb el seu toc personal i fusionant-la amb diversos estils amb una naturalitat envejable: des del pop contemporani més introspectiu fins al folk narratiu, passant per la grandiositat de la cançó orquestral del segle XX i les influències de la música urbana.

Guillem Gisbert presentarà el seu treball l'11 d'agost al Fòrum romà d'Empúries, que tancarà la dissetena edició del Festival Portalblau de l'Escala. *Dte. limitat a dues entrades per associat.