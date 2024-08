Nits de Tramuntana a Llançà

Us convidem a la quarta edició de Nits de Tramuntana! Una programació d'estiu a Llançà dins de l'espai Can Marly. Us esperem a tots per fer del poble un actiu cultural a l'Alt Empordà. Aquest any gaudeix de les impressionants actuacions d'artistes de primer nivell com Elena Gadel, a Contrablues o Manu Guix.

L'espai

És una preciosa casa emblemàtica situada dins el nucli urbà de la població de Llançà. Data d'inicis del segle XX i es tracta d'un conjunt arquitectònic format per tres edificis independents i envoltat per un gran jardí privat, delimitat en el seu perímetre. El festival té lloc en aquests jardins, en la zona del pati de la casa, envoltats de natura i gaudint de les nits a la fresca de l'Alt Empordà, amb sort, sense massa tramuntana. Els concerts són perfectes perquè puguis venir a ballar! Et recomanem que ja estiguis a Can Marly a l'hora d'obertura de portes, així a més, també podràs menjar i beure tranquil·lament, mentre gaudeixes d'una meravellosa nit d'estiu a la fresca!