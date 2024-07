Cinc espais refrescants per gaudir aquest estiu a l'Alt Empordà

Aquest estiu, l'Alt Empordà es converteix en el teu destí ideal per combatre la calor i gaudir d'experiències úniques. Et presentem cinc espais refrescants que no pots perdre't.

Platja de l'Almadrava

A Roses, la Platja de l'Almadrava és un tresor amagat amb sorra fina i aigües cristal·lines. Ideal per gaudir d'un dia de platja en família, aquesta platja ofereix un ambient tranquil i serveis com lloguer de para-sols, gandules i restaurants a prop per degustar la cuina local.

Almadrava. / Arxiu

________________

Ruïnes d'Empúries

Situades a l'Escala, les Ruïnes d'Empúries són un espai històric de gran rellevància. Aquest jaciment arqueològic ofereix una combinació única de cultura i natura. Després de passejar pels antics carrers grecs i romans, podràs gaudir d'un bany refrescant a la platja d'Empúries, situada just al costat del jaciment.

Ruïnes d'Empúries. / Xavier Pi

________________

Parc Aquàtic Aquabrava

Situat a Roses, Aquabrava és el parc aquàtic per excel·lència de la regió. Entre les seves atraccions més singulars hi trobem el Black Hole, un emocionant tobogan tancat que et farà viure una experiència d'alta velocitat en la foscor, i el Wave Pool, una piscina amb onades que et transportarà directament a la platja. No et pots perdre el Kamikaze, on podràs lliscar a tota velocitat des de grans altures. Per als més petits, l’illa dels nens és un paradís aquàtic amb tobogans i zones de joc segures.

________________

Salt de la Caula

Aquest impressionant salt d'aigua a Boadella i les Escaules, d'uns 30 metres, és perfecte per aquells que busquen una experiència diferent. Després d'una curta caminada, arribaràs a aquest paradís natural on podràs banyar-te en les fresques aigües de la piscina natural que es forma al peu del salt. Als peus del salt hi ha un gorg on la gent s'hi pot banyar a l'estiu.

Mirta Figueras Albroser

________________

Platja de Garbet

A prop de Colera, la Platja de Garbet és una opció magnífica per als qui busquen tranquil·litat i bellesa natural. Amb una sorra fina i aigües turqueses, aquesta platja és menys concorreguda i perfecta per relaxar-se i gaudir del mar. També compta amb serveis de restauració a prop, per completar l’experiència amb un bon dinar o sopar.

Garbet des del mar. / CP

No deixis passar l'oportunitat de descobrir aquests racons refrescants de l'Alt Empordà aquest estiu. Viu l'aventura, la natura i la diversió que t'ofereix aquesta meravellosa comarca!