Torna la XVIII Fira Medieval Na Mercadera de Peralada i amplia la seva oferta d'activitats

El primer cap de setmana de juny, Peralada tornarà 700 anys enrere per transformar el centre històric en un plató únic, on la fantasia i la història transportaran els visitants a l’antic Comtat de Peralada, enguany amb l’increment d’activitats per a tots els públics, i en vistes de l’èxit de les passades edicions, "hem ampliat l’esdeveniment a tot el cap de setmana", explica Laura Sánchez, regidora de Cultura.

En aquest sentit, a la XVIII Fira Medieval de Na Mercadera de Peralada hi podreu torbar actes com: lluita de cavallers, mercat d’artesans, atraccions, campaments i música medieval.

Foto d'arxiu de la Fira Medieval Na Mercadera. / Cedida a l'Empordà

Dissabte 1 de juny

L’esdeveniment començarà el dissabte 1 de juny amb el XVIII Mercat Medieval, que continuarà durant tot el cap de setmana. El centre històric s’omplirà de bufons, malabaristes, lluites de cavallers amb la companyia Drakònia, visites guiades, jornades de portes obertes al Museu de la Vila i música dels grups Sordibus i Plebeus. Els infants podran gaudir d’atraccions medievals, una escola d’arquers, teatre de carrer i passejos amb rucs catalans. Al final de cada jornada, Sordibus liderarà una desfilada de soldats del Comte de Rocabertí juntament amb veïns.

Foto d'arxiu de la Fira Medieval Na Mercadera. / Cedida a l'Empordà

Diumenge 2 de juny

El festival conclourà el diumenge 2 de juny a les 7:30 de la tarda amb la representació de la gesta de Na Mercadera per la companyia Drakònia, basada en la Crònica de Ramon Muntaner. A més, el Centre Cultural Sant Domènec acollirà activitats paral·leles, incloent visites guiades i tallers de mini màquines de guerra al Jardí del Claustre. A l’Espai de la Muralla, tant adults com nens podran participar en una batalla de fonèvols.

Podeu consultar tota la programació aquí.