Aquest matí Shakira arribava a Madrid acompanyada pel seu germà Tonino i els seus fills, Sasha i Milan. Una notícia que coneixíem fa uns dies quan ens assabentàvem que l’artista i Gerard Piqué havien canviat els plans i que no seria ell qui viatgés fins a Miami per retrobar-se amb els seus fills.

El que sabíem és que Piqué havia de viatjar aquest cap de setmana fins a Miami per disfrutar de la companyia de Sasha i Milan, però el cert és que fa uns dies saltava la notícia del canvi radical que feia l’exparella. Sense saber el perquè, ha sigut Shakira qui ha vingut a Espanya, coincidint amb les vacances dels seus fills, perquè el pare d’ells pugui estar al seu costat.

Després d’arribar a Madrid i deixar-se veure a la zona ‘premium’ de l’aeroport, l’artista ha agafat un altre vol en direcció a Barcelona i ja tenim les primeres imatges de Shakira a Barcelona.

Molt feliç i fotografiant-se amb els fans, Shakira s’ha mostrat pletòrica quan ha arribat a la ciutat catalana. Acompanyada pel seu inseparable germà Tonino, que no s’ha separat d’ella ni un sol moment durant aquest últim any, reflectia la felicitat que sent al tornar a ser a Espanya.

Minuts més tard i com ha sigut habitual els últims mesos, la cantant ha arribat a casa seva en un furgó amb els seus dos fills i el seu germà. Avui mateix, Piqué recollirà els nens per disfrutar-ne de la companyia fins al 19 de juny, tal com tenien planejat.