El diumenge 22 de gener ha començat el nou any al calendari xinès. Conegut com la Festa de la Primavera, és la trobada tradicional més important de la cultura d’aquest país asiàtic. En concret, se celebra l’entrada de l’any 4721 al calendari lunar i Any del Conill, considerat el signe més afortunat per l’horòscop xinès.

Aquest horòscop consta de 12 animals amb el següent ordre: rata, bou, tigre, conill, drac, serp, cavall, cabra, mico, gall, gos i porc. Els xinesos creuen que l’horòscop d’una persona influeix en la seva vida, que li configura el caràcter i segueix una tradició que ve de lluny. Es calcula segons el cicle de la Lluna i el Sol, per la qual cosa, depenent de la posició dels planetes, a cada any li correspon un dels 12 animals de la roda. Però, no només s’assigna un animal, també un element de la natura. I, igual com en el nostre horòscop es parla de signes ascendents i descendents, en aquest es considera que cada individu té un animal intern i un altre d’ocult en funció de la posició exacta de la Lluna en el moment del naixement. Els animals de l’horòscop xinès i el seu any A més, hi ha la creença popular que el destí i la personalitat venen determinats en funció de l’animal del zodíac que et toqui segons l’any de naixement. Es relaciona directament amb la llegenda de la Carrera de la Porta Celestial. Aquí, cada animal queda en una posició: La rata, el bou i el tigre Aquests tres animals van quedar en primera, segona i tercera posició a la carrera. La rata és l’animal savi i intel·ligent i les persones que pertanyen a aquests anys són amables, intel·ligents, encantadores i sensibles, però també una mica tossudes i gasives en l’estalvi. Anys 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960.

El bou representa les persones treballadores i en qui es pot confiar, que no necessiten aprovació o elogis i que poden pecar d’excés de sinceritat. Anys 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

El tigre, animal valent en l’horòscop. És el de les persones segures de si mateixes, molt enèrgiques i amb ganes de viure la vida, tot i que poden arribar a ser difícils de controlar. Anys 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962 El conill, el drac i la serp Corresponents a les posicions quarta, cinquena i sisena de la carrera. El conill, animal d’aquest any, és atent, sincer, amable i sensible. Representa persones d’aparença tranquil·la però amb un interior fort i de personalitat confiable. Anys 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963.

El drac és l’animal més fort, segur i intel·ligent d’aquest horòscop i està beneït per l’emperador. Són persones independents, una mica temeràries, però que necessiten sentir-se avalats i estimats. Anys 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964.

La serp correspon a persones intuïtives i misterioses. La seva personalitat és complexa, però manegen molt bé l’humor i poden ser desafectades. Anys 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965 El cavall, la cabra i el mico El cavall, un animal d’esperit lliure i aventurer que necessita el seu espai. Pot arribar a tenir massa energia i ha de saber canalitzar-la. Anys 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966.

La cabra pertany a les persones carinyoses i sensibles, molt empàtiques i amb ganes d’ajudar els altres. Anys 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967.

El mico, l’animal graciós del zodíac però també molt intel·ligent. Aquestes persones guanyen premis, són ambicioses i els agrada ser líders. Anys 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968. El gall, el gos i el porc El gall és un animal d’aparença forta, però necessita validació dels altres. Són molt treballadors i no solen reservar-se les opinions. Anys 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969.

El gos, el company lleial i honest. És molt prudent i correspon a persones fidels que ho donen tot pels seus éssers estimats. Anys 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970.

El porc descriu les persones amables i de bona fortuna, però a qui no els agrada destacar. Anys 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971.