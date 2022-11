El soci fundador i responsable del celler Vins de Taller, de Siurana d'Empordà, Antoni Falcón, va parlar, dissabte passat, dels vint anys d'història del celler, en una conferència al Centre d'Estudis del Baix Fluvià, a Torroella de Fluvià. Després de recordar que era el primer celler amb certificació ecològica europea de l'Empordà, Falcón va lamentar que Siurana no pertanyi a la DO Empordà. "M'he eixoplugat a la DO Catalunya i em van enviar un contenidor amb 10.000 ampolles a Xangai", va dir, abans d'oferir un tast de vins a la trentena de participants a l'acte.