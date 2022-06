T’agrada el teatre i vols donar els teus primers passos en el meravellós món de la interpretació? L’Aula de Teatre Figueres, antigament coneguda com l’Aula de Teatre Eduard Bartolí, és el lloc ideal per començar a endinsar-se en les arts escèniques i gaudir de la cultura en tots els seus sentits. No només això, també és una experiència per socialitzar i gaudir del lleure en tots els seus sentits.

L'Aula és un projecte sense ànim de lucre de la federació d'associacions d'Arts Escèniques Figueres, formada per entitats i persones del municipi i comarca interessades en promocionar les arts escèniques i que es va renovar l’any passat, té dos objectius molt clars: consolidar-se com una escola de teatre completa i ser el punt de referència de les persones que vulguin aprendre arts escèniques i, a més, convertir-se en un element dinamitzador de la cultura a Figueres i l’Empordà.

Després d’un curs marcat per la normalització de la situació generada per la pandèmia durant aquests últims dos anys, l’Aula de Teatre Figueres ja ha obert les inscripcions pel curs 22/23. “Enguany s’han dut a terme accions que teníem al calaix i que la Covid no ens deixava implementar. S’han fet sortides a espectacles de Figueres i activitats com una visita tècnica al teatre, un taller de lluita escènica i un altre de direcció d’actors i actrius”, explica Marià Llop, director de programes i coordinació pedagògica.

Més enllà de la part acadèmica, l’Aula de Teatre Figueres també ha implementat un protocol contra els abusos, violències i malestars amb un canal anònim per poder fer denúncies, i s’ha fet una formació en perspectiva de gènere aplicada al teatre pel professorat.

Quins cursos de teatre ofereixen?

Les formacions que s’ofereixen a l’Aula de Teatre Figueres estan pensades per a totes les edats i van molt més enllà. “Donem importància al procés i al dia a dia de les sessions de teatre, treballant l’educació emocional i els valors a través de les arts escèniques”, assegura Llop i afegeix que “s’acompanya l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i, a la vegada, es treballen habilitats comunicatives, expressives i creatives”. Quins són els cursos que s’ofereixen?

Teatre infantil. Aquestes formacions introductòries estan pensades per a infants entre els 4 i els 12 anys. En aquest cas, l’oferta també es divideix per 4 franges d’edat i cada un d’aquests cursos aprofundeix més en les habilitats. D’altra banda, l’Aula de Teatre de Figueres també ofereix un curs de teatre musical per a infants entre els 7 i els 11 anys enfocat en aquest gènere.

Aquestes formacions introductòries estan pensades per a infants entre els 4 i els 12 anys. En aquest cas, l’oferta també es divideix per 4 franges d’edat i cada un d’aquests cursos aprofundeix més en les habilitats. D’altra banda, l’Aula de Teatre de Figueres també ofereix un curs de teatre musical per a infants entre els 7 i els 11 anys enfocat en aquest gènere. Teatre per a joves. En aquest cas, les formacions són per a joves en edats compreses entre els 12 i els 18 anys. En aquest cas hi ha 3 franges d’edat, també hi ha formació musical i una específica per aquell alumnat que vulgui enfocar la seva carrera cap a l’art dramàtic i que vulguin una formació més exigent i intensa.

En aquest cas, les formacions són per a joves en edats compreses entre els 12 i els 18 anys. En aquest cas hi ha 3 franges d’edat, també hi ha formació musical i una específica per aquell alumnat que vulgui enfocar la seva carrera cap a l’art dramàtic i que vulguin una formació més exigent i intensa. Teatre per adults. Les formacions per adults són dues: una enfocada al teatre i una altra al gènere musical.

Les formacions per adults són dues: una enfocada al teatre i una altra al gènere musical. Teatre a l’abast. Aquest projecte té l’objectiu d’apropar el teatre a qualsevol col·lectiu de la societat amb una visió de cohesió social. Col·labora amb espais i col·lectius com el Centre Bon Pastor o el Centre de Lleure el Dofí i, a més, també es col·labora amb el Consorci de Normalització Lingüística per a persones no catalanoparlants, amb l’objectiu de treballar l’expressió oral en català a través de les arts escèniques.

Més enllà d’aquestes formacions, l’Aula de Teatre Figueres també treballa amb escoles de tota la comarca per oferir sessions d’aprenentatge extraescolar i, també, està dissenyant un projecte per oferir tallers en horari lectiu. Així mateix, també s’ofereixen sessions individuals i d’acompanyament per l’alumnat que vol aprofundir molt més en els conceptes i la pràctica, i també per aquelles persones que volen fer proves d’accés a estudis superiors vinculats amb l’art escènic.

Un equip de professionals de les arts escèniques

L’Aula de Teatre Figueres compta amb un equip de professionals de les arts escèniques, formats en escoles professionals i superiors d’Art Dramàtic i, també, en coneixements com la pedagogia teatral o l’educació de lleure. Tots ells, també, tenen amb una trajectòria a sobre dels escenaris i estan relacionats amb diferents agents del teixit cultural i associatiu de Figueres.

L'equip docent el formen entre altres professionals la Ivette Baguer, graduada en arts escèniques a l'ERAM de Girona relacionada amb el món del lleure, o la Laia Alsina, dedicada a la docència de teatre per a totes les edats. L'equip està dirigit per Marià Llop, conegut al municipi per integrar la companyia professional la Llarga amb l'espectacle "Confitura de Codony" i per ser un dels fundadors de la companyia de teatre amateur A Mossegades. Com a actor ha treballat al musical "Nevares", a "Lunnis de Leyenda Superstar" i a pel·lícules com "El Pàramo" de Netflix, dirigint també espectacles en projectes propis, i sent professor d'entrenament actoral Daulte a ESAD eòlia.

Beneficis de ser alumne de l’Aula de Teatre Figueres

Ser alumne de l’Aula de Teatre Figueres té beneficis, sobre tot, per a aquelles persones que gaudeixen de la cultura en qualsevol dels seus àmbits. Un dels més clars són els descomptes que l’entitat ofereix als seus alumnes:

Descompte del 50% en espectacles organitzats per l’Ajuntament de Figueres .

. Reducció del preu d’entrada al Museu del Joguet de Figueres .

. I, per a qui compri llibres relacionats amb les arts escèniques, l’Aula de Teatre de Figueres ofereix un descompte del 10% comprant a la llibreria Bookman.

Més que teatre

L’Aula de Teatre Figueres va més enllà de la representació teatral i també treballa per apropar les arts escèniques a qualsevol persona. En aquest sentit, el centre compta amb dues iniciatives molt interessants: El Club de l’Espectador i El Vestívul dels Tits.

La primera cerca formar, informar i dinamitzar el teatre amb l’espectador. En aquest sentit, l’Aula de Teatre organitza col·loquis postfunció, masterclass amb diferents agents del món teatral, els debats “Al voltant de...” en els quals es reflexiona sobre els missatges d’algunes obres, la celebració del Dia Internacional del Teatre cada 27 de març.

La segona iniciativa està pensada per als més petits de la casa i s’ofereix un complement amè per al públic familiar amb l’organització de tallers vinculats amb la temàtica de la funció.

Inscripció a l’Aula de Teatre Figueres

Les inscripcions a l’Aula de Teatre Figueres pel curs 22/23 ja estan obertes. Si us interessa el món de l’art escènic i el teatre, voleu aprendre amb un equip professional de primer nivell i col·laborar amb un projecte sense afany de lucre compromès amb la societat i que reinverteix els ingressos en el projecte, és el vostre lloc. Com podeu fer l’inscripció?

A través del seu lloc web

O visitant la seva seu

L’Aula de Teatre Figueres us espera!