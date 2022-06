T’agrada el teatre i vols donar els teus primers passos en el meravellós món de la interpretació? L’Aula de Teatre Figueres, antigament coneguda com l’Aula de Teatre Eduard Bartolí, és el lloc ideal per començar a endinsar-se en les arts escèniques i gaudir de la cultura en tots els seus sentits. No només això, també és una experiència per socialitzar i gaudir del lleure en tots els seus sentits.