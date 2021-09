La presentació mundial de 'Las huellas de elBulli', un film sobre el restaurant de Ferran Adrià, inaugurarà la secció Culinary Zinema de la 69 edició del Festival de Sant Sebastià. Es tracta d'una cinta amb mirada polièdrica de la figura del xef, que fa deu anys que va tancar el restaurant que regentava a la Cala Montjoi. Els periodistes Iñigo Ruiz i José Larraza teixeixen un documental -de Movistar+- que analitza la influència d'Adrià no només en el món de la gastronomia, sinó en altres disciplines artístiques. Ruiz ha dirigit diversos films relacionats amb la gastronomia, mentre que Larraza té experiència en el camp documental i televisiu.

També s'estrenaran les cintes 'The Pursuit of Perfection', 'Reinventing Mirazur' i 'Michelin Stars II: Nordic By Nature (Estrellas Michelin II - Nórdico por Naturaleza)'. 'Délicieux / Delicious (Delicioso)', una ficció d'època entre fogons, clourà la secció.