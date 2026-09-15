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Defuncions del 15 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

ROSES

Fernando Santiago Ortega

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Luisa Vicente Rey i tenia tres filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

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