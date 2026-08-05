Defuncions del 5 d'agost de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
L’Escala
Amparo Caldas Ruiz
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jesús Ramos Argote. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Francisca Rubin Bayona
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Lluís Vivé Eroles. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
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