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Defuncions del 5 d'agost de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

L’Escala

Amparo Caldas Ruiz

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jesús Ramos Argote. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Francisca Rubin Bayona

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Lluís Vivé Eroles. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

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