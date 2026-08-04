Defuncions del 4 d'agost de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
EMPURIABRAVA
Concepció Verdum Fita
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Hans Keller Bijlsma i tenia una filla. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al Crematori del tanatori Àltima de Figueres.
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