Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Infermera catalàMenjador PauMarús FerrínGimnàs escola Salvador Dalí
instagramlinkedin

Defuncions del 3 d'agost de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

EMPURIABRAVA

Concepció Verdum Fita

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Hans Keller Bijlsma i tenia una filla. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al Crematori del tanatori Àltima de Figueres.

FIGUERES

José María Salazar , «Cha»

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Teresa Jiménez i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Notícies relacionades

ROSES

Paco Pérez Verdú

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carmen Tarrero González. Residia a Roses.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
  2. Pirates del Cap de Creus, el projecte de Llançà i Roses premiat per impulsar l'economia blava
  3. Té 22 anys, treballa al camp i ja s’ha comprat una casa: «En cinc anys la tindré pagada»
  4. Alfonso Muñoz, especialista en pensions, explica com augmentar l’import de la jubilació: 'Amb 15 anys cotitzats únicament es té dret al 50% de la base reguladora
  5. Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
  6. El cos necessita vuit dies de vacances per recuperar-se i l’‘efecte descans’ dura un mes després de tornar a la feina
  7. Figueres revisarà l’estat estructural de les escoles Sant Pau i Joaquim Cusí després de l’esfondrament al Salvador Dalí
  8. El filtre d'una piscina atrapa un banyista de 40 anys: «Un infant no ho hauria explicat»

Defuncions del 3 d'agost de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 3 d'agost de 2026 a l'Alt Empordà

El Marroc eludeix la responsabilitat a Ceuta i culpa les xarxes de tràfic

El Marroc eludeix la responsabilitat a Ceuta i culpa les xarxes de tràfic

Agenda del 3 al 9 d'agost a l'Alt Empordà

Agenda del 3 al 9 d'agost a l'Alt Empordà

No al PLATER

No al PLATER

Castelló d’Empúries celebrarà la Festa Major de Sant Llorenç amb cinc dies d’activitats

Castelló d’Empúries celebrarà la Festa Major de Sant Llorenç amb cinc dies d’activitats

La Guàrdia Urbana de Figueres fa controls de velocitat amb radar en tres carrers molt transitats

La Guàrdia Urbana de Figueres fa controls de velocitat amb radar en tres carrers molt transitats

L'Alt Empordà impulsa EmporTEA per fer comerços i espais més accessibles a persones amb autisme

L'Alt Empordà impulsa EmporTEA per fer comerços i espais més accessibles a persones amb autisme

Com aconseguir gratis les ulleres homologades per veure l’eclipsi solar del 12 d'agost

Com aconseguir gratis les ulleres homologades per veure l’eclipsi solar del 12 d'agost
Tracking Pixel Contents