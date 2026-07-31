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Defuncions del 31 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Avinyonet de Puigventós

Antonio Saborido Alcázar

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Josefa Ruiz Alcázar i tenia quatre fills. Residia a Avinyonet de Puigventós.

La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Sant Esteve d’Avinyonet de Puigventós.

Lladó

Joan Puigmal Capallera

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Rosario Pujol Pujol i tenia tres fills. Residia a Lladó.

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La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a l’oratori Àltima de Figueres.

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