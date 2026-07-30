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Defuncions del 30 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Josep Rodriguez Cañado

Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Dolors i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Mariona Gómez Martinench

Ha mort als 70 anys. Era casada amb Quim Bransuela i tenia un fill. Residia a Figueres.

Navata

Josep Reixach Costejà

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria i tenia una filla. Residia a Navata. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

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Roses

Luisa Heredia Rey

Ha mort als 65 anys. Era casada amb Manuel Montoliu Bosch. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

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