Defuncions del 29 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Llançà
Gregoria Yupanqui Aguilar
Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Llançà.
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