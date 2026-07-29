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Defuncions del 29 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Llançà

Gregoria Yupanqui Aguilar

Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Llançà.

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